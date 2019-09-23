Когда принимать лекарства, чтобы они подействовали

Когда на самом деле принимать лекарства, чтобы они подействовали

В последнее время все больше докторов внедряют в свою практику метод хронотерапии. Под этим понятием подразумевается лечение, синхронизированное с режимом работы организма. Так, например, прием медицинских препаратов в соответствии с нашими биоритмами, может существенно повысить эффективность этих лекарств.

Согласно принципам хронотерапии, даже обычный парацетамол может стать еще одной головной болью, а не лекарством от нее, если принять его вразрез с теорией биоритмов.

Так как же правильно принимать лекарства, чтобы не навредить организму?

Антикоагулянты

Кроверазжижающие препараты, антикоагулянты, используются для профилактики инфарктов и инсультов. Они разжижают кровь, тем самым предотвращая образование потенциально смертельных тромбов в артериях сердца и мозга.

Датские ученые пришли к выводу, что прием аспирина перед сном способно в два раза снизить риск инсульта и заболеваний сердца, по сравнению с приемом этого препарата утром. По статистике, подавляющее число инсультов и инфарктов случаются в промежутке между 6-ю часами утра и полуднем.

Это можно объяснить тем, что большинство красных кровяных телец, тромбоцитов, наш организм производит преимущественно в ночное время. Эти клетки делают кровь более густой и «липкой». Именно утром, кровь достигает пика своей «липкости», тем самым увеличивая риск возникновения тромбов, которые существенно повышают риск инфаркта и инсульта. Прием антикоагулянтов в вечернее время помогает предотвратить эту цепную реакцию.

Анальгетики

Парацетамол или ацетаминофен — это популярное обезболивающее и жаропонижающее средство. Однако этот препарат может быть опасно-токсичным, если принимать его утром. Дело в том, что парацетамол подвергается метаболизму в печени, где своим действием может увеличивать уровень фермента NAPQI, концентрация которого достигает своего пика именно утром.

Если количество фермента достигнет критического уровня, это может нанести серьезный вред организму. Поэтому парацетамол лучше принимать вечером, когда уровень NAPQI естественно ниже.

Противовоспалительные средства

Чтобы облегчить утреннюю боль от артрита, врачи рекомендуют принимать такие противовоспалительные препараты, как ибупрофен и напроксин, с вечера.

Большинство людей, страдающих от артрита, отмечают, что болевые ощущения и скованность суставов бывают намного интенсивнее именно утром. Это происходит из-за высвобождения воспалительных ферментов, которое ускоряется в ночное время и к утру достигает своего пика. Серия исследований, проведенных еще 1980-х годах обнаружила, что ибупрофен или напроксен, могут быть наиболее эффективными, когда принимаются примерно за восемь часов до самой острой боли.

Эти лекарства приостанавливают выработку ферментов, которые запускают каскад воспаления в суставах, вызывающего боль.

На основании проведенного исследования, ученые университета Генуи пришли к выводу, что пациенты принимающие противовоспалительные препараты постепенного действия непосредственно перед сном, наутро просыпались с меньшей болью чем те, кто принимал свои лекарства утром.

Антациды

Антациды, лекарства от изжоги, работают эффективнее всего, если принимать их в 6 вечера. Исследование, проведенное учеными калифорнийского университета Беркли, показало, что 3/4 пациентов принимавших антациды в 6 часов вечера, чувствовали более длительный эффект этих препаратов, нежели те, кто принимал их в обед.

Омепразол и Зантак, пожалуй самые известные антациды, действуют на организм путем подавления избыточного количество вырабатываемой желудком кислоты. Так как пик естественного выброса кислоты приходится на промежуток времени между 7-ю часами вечера и полуночью, прием антацидов желательно перевести с обеденного времени на вечер. При этом понимать лекарство желательно незадолго до ужина, так как изжога чаще всего усугубляется во время еды.