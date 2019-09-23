Названа самая эффективная терапия при раке

Ученые Стэнфордского университета в США сообщили о революционном прорыве в области иммунотерапии рака, которая оказалась эффективной в борьбе с ранее неизличимцыми видами опухолей. Речь идет о CAR T-клеточной терапии, сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress. Оценка эффективности терапии была произведена на базе клинических данных за предыдущие годы. Как оказалось, CAR T-клеточная терапия была наиболее эффективной у 60-93% больных и особенно часто срабатывала при лечении острого лимфобластного лейкоза B-клеток. К сожалению, при дальнейшем наблюдении было отмечено большое количество рецидивов. При лечении В-крупноклеточной лимфомы метод CAR T-клеточной терапии помогал реже, однако и частота рецидивов была ниже. В результате показатели долгосрочного контроля заболевания оказались на одном уровне.

Ученые отметили, что CAR T-клеточная терапия — сложный метод лечения и не всегда помогает, потому что некоторые виды опухолей умеют вырабатывать устойчивость к нему. Однако в будущем есть пути преодоления этого.

CAR T-клеточная терапия построена вокруг химерного антигенного рецептора. Антигенный рецептор — это белок, который сочетает в себе фрагменты антитела (избирательно связывающегося с определенными антителами) и домены, активирующие иммунную систему. В ходе терапии Т-клетки пациента извлекают и генетически модифицируют таким образом, чтобы на их поверхности находился химерный антигенный рецептор CAR. После модификации Т-клетки снова внедряют в организм пациента, и химерный антигенный рецептор связывается с белком CD19 на раковых клетках, останавливая их размножение.