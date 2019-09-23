Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фармакологи рассказали об опасных сочетаниях лекарств с продуктами 

Рамблер 3 часа назад
Врачи сказали, чем нельзя запивать антибиотики
Фото: depositphotos.com
Некоторые лекарства в сочетании с определенными продуктами могут оказаться опасными для здоровья, сообщили российские фармакологи. Особенно вредно запивание грейпфрутовым соком принятых таблеток. Это связано с тем, что в соке грейпфрута содержатся вещества, которые блокируют ферменты, помогающие распаду в организме целого ряда лекарственных веществ. В результате в организме может накопиться опасное количество токсичных соединений, что ударит по внутренним органам.
Еще одно небезопасное сочетание — ягоды малины с антибиотиками. Это повышает вероятность кровотечения. Запивать антибиотики молоком или сладкой газировкой тоже не стоит, но уже по другой причине — такое сочетание снижает полезное влияние лекарственного препарата.
Названо мощное средство для борьбы с разными болезнями
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Показатели пьянства россиян занижены вдвое
Показатели пьянства россиян занижены вдвое1
Антисептик для рук бессилен против вируса гриппа
Антисептик для рук бессилен против вируса гриппа
Названа прорывная терапия при раке
Названа прорывная терапия при раке5
Назван завтрак, помогающий при нестойкой психике
Назван завтрак, помогающий при нестойкой психике1
Британка заработала дыру в руке из-за укуса паука
Британка заработала дыру в руке из-за укуса паука
Видео
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Курение вейпа может привести к летальному исходу
00:55
Курение вейпа может привести к летальному исходу
Болезни и лекарства
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы
04:04
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы
Наука
Мощное средство для борьбы с разными болезнями
03:10
Мощное средство для борьбы с разными болезнями
Народная медицина
Названы первые симптомы болезни Альцгеймера
02:02
Названы первые симптомы болезни Альцгеймера
Новости
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
08:15
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
Болезни и лекарства Новости
Что предрекает зубная боль
03:16
Что предрекает зубная боль
Наука
Какая связь между беременностью и раком
20:23
Какая связь между беременностью и раком
Наука
Чем опасны для подростков татуировки
00:35
Чем опасны для подростков татуировки
Новости
Грозит ли России эпидемия онкологических болезней
05:26
Грозит ли России эпидемия онкологических болезней
Наука Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение