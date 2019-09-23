Врачи сказали, чем нельзя запивать антибиотики

Фармакологи рассказали об опасных сочетаниях лекарств с продуктами

Некоторые лекарства в сочетании с определенными продуктами могут оказаться опасными для здоровья, сообщили российские фармакологи. Особенно вредно запивание грейпфрутовым соком принятых таблеток. Это связано с тем, что в соке грейпфрута содержатся вещества, которые блокируют ферменты, помогающие распаду в организме целого ряда лекарственных веществ. В результате в организме может накопиться опасное количество токсичных соединений, что ударит по внутренним органам.

Еще одно небезопасное сочетание — ягоды малины с антибиотиками. Это повышает вероятность кровотечения. Запивать антибиотики молоком или сладкой газировкой тоже не стоит, но уже по другой причине — такое сочетание снижает полезное влияние лекарственного препарата.