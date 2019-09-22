Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

4 способа проверить себя на онкологию 

SM News 3 часа назад
4 способа проверить себя на онкологию
Фото: SM News
Онкологические заболевания — это острая проблема современного общества. В связи с ухудшением экологии показатели смертности от рака растут с каждым годом. Как распознать опасную болезнь на ранних стадиях?

Меланомы

Чаще всего новообразования появляются на коже, маскируясь под обычную родинку. Внимательно осматривайте родинки и новые пигментные пятна. Если что-то вызывает у вас подозрение — лучше обследуйтесь у онколога.

Вес

Если питание и режим дня не изменились, а вес стремительно уменьшается — проверьтесь у врача. Чаще всего такие симптомы у рака органов пищеварительной системы.

Генетический анализ

Предрасположенность передается по наследству — это факт! Если ваши близкие родственники страдали подобными заболеваниями — сдайте генетический анализ.

Маммография

Эта процедура помогает выявить рак молочной железы. Женщинам следует проходить маммографию регулярно после сорока лет.
Самостоятельно выявить онкологию на ранней стадии почти невозможно.
Чем опасны татуировки
SM News: последние новости
Молодым водителям посоветовали не забывать про 10 тыс шагов в день Молодым водителям посоветовали не забывать про 10 тыс шагов в день Чаще всего инфаркты случаются по понедельникам Чаще всего инфаркты случаются по понедельникам Минздрав РФ намерен упростить получение жизненно важных лекарств Минздрав РФ намерен упростить получение жизненно важных лекарств
Комментарии5
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо число шагов, которые нужно делать ежедневно
Названо число шагов, которые нужно делать ежедневно
5 секретов долголетия
5 секретов долголетия
В Госдуме оценили реальность бесплатных лекарств
В Госдуме оценили реальность бесплатных лекарств
Что походка может рассказать о вашем здоровье
Что походка может рассказать о вашем здоровье
8 небанальных советов от стоматологов разных стран
8 небанальных советов от стоматологов разных стран
Видео
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Курение вейпа может привести к летальному исходу
00:55
Курение вейпа может привести к летальному исходу
Болезни и лекарства
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы
04:04
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы
Наука
Названы первые симптомы болезни Альцгеймера
02:02
Названы первые симптомы болезни Альцгеймера
Новости
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
08:15
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
Болезни и лекарства Новости
Что предрекает зубная боль
03:16
Что предрекает зубная боль
Наука
Какая связь между беременностью и раком
20:23
Какая связь между беременностью и раком
Наука
Чем опасны для подростков татуировки
00:35
Чем опасны для подростков татуировки
Новости
Грозит ли России эпидемия онкологических болезней
05:26
Грозит ли России эпидемия онкологических болезней
Наука Болезни и лекарства
Как снизить холестерин без врачей и лекарств
02:28
Как снизить холестерин без врачей и лекарств
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение