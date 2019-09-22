4 способа проверить себя на онкологию

Онкологические заболевания — это острая проблема современного общества. В связи с ухудшением экологии показатели смертности от рака растут с каждым годом. Как распознать опасную болезнь на ранних стадиях?

Меланомы

Чаще всего новообразования появляются на коже, маскируясь под обычную родинку. Внимательно осматривайте родинки и новые пигментные пятна. Если что-то вызывает у вас подозрение — лучше обследуйтесь у онколога.

Вес

Если питание и режим дня не изменились, а вес стремительно уменьшается — проверьтесь у врача. Чаще всего такие симптомы у рака органов пищеварительной системы.

Генетический анализ

Предрасположенность передается по наследству — это факт! Если ваши близкие родственники страдали подобными заболеваниями — сдайте генетический анализ.

Маммография

Эта процедура помогает выявить рак молочной железы. Женщинам следует проходить маммографию регулярно после сорока лет.

Самостоятельно выявить онкологию на ранней стадии почти невозможно.