Какие средства от простуды совсем не помогают

Какие средства от простуды на самом деле не помогают

Едва почувствовав недомогание, все мы принимаемся пить горячее молоко, есть малиновое варенье, кутаться в пледы и горстями глотать аскорбинку. Однако некоторые из этих методов совсем не помогают организму бороться с простудой, а как раз наоборот.

Чудодейственные лекарства?

Простудившись, многие первым делом бросаются пить растворимые порошки, которые по утверждению производителей борются с симптомами простуды. И действительно, такие чудо-средства отлично справляются с неприятные проявлениями болезни: головной болью, температурой, насморком. Однако их действие кратковременно. К тому же порошки совсем не лечат простуду, а только снимают ее симптомы. Поэтому увлекаться ими не стоит. Подобные средства хороши только в экстренных случаях.

То же самое можно сказать и о сосательных конфетах от кашля. Да, при их употреблении на некоторое время можно почувствовать облегчение. Но вирус в организме будет по-прежнему здравствовать и размножаться.

Сосудосуживающие капли, которые многие стремятся поскорее закапать в нос при первых признаках насморка, тоже больше вредят, чем помогают. Дело в том, что с выделениями наш организм избавляется от вирусов. А приостанавливая этот процесс с помощью капель, мы, что называется, закупориваем болезнь внутри. Кроме того практически все сосудосуживающие препараты вызывают сильнейшее привыкание.

Температуру сбивать нельзя!

Заметив незначительное повышение температуры тела, некоторые тут же пытаются ее сбить с помощью всевозможных лекарственных препаратов. А между тем делать этого не следует. Пить таблетки нужно только тогда, когда ваш градусник показывает выше 39. В иных случаях повышение температуры идет только на пользу. Так наш организм дает знать, что обнаружил вирус и уже начал с ним бороться. Ведь вирусы погибают именно при высокой температуре.

Исцеляющий пот

Всем нам с детства твердили, что при простуде необходимо пить горячий чай или молоко, и, натянув шерстяные носки на пару с теплым свитером, закутаться в одеяло. То есть для того, чтобы болезнь отступила, нужно как следует пропотеть. Это устоявшееся мнение смысла, конечно, не лишено. Однако известный всем метод не совсем хорош. Во-первых, обжигающее питье только раздражает и без того воспаленное горло. Напитки должны быть теплыми, но не горячими. Во-вторых, шерстяные носки и свитер — враги выздоровления. Для того чтобы температура тела понизилась, лучше надеть легкую хлопчатобумажную пижаму. Организм должен отдавать тепло, а не мариновать его под многочисленными слоями шерстяного кокона.

Кстати, вопреки расхожему мнению, мыться под теплым душем во время болезни не просто можно, а даже нужно. Ведь с потом на поверхность кожи выходят токсины, а их, конечно, просто необходимо смывать.

Мед и варенье

Мед и малиновое варенье, зачастую скучающие в шкафу, при простуде сразу находят свое применение. Но на самом деле эти сладости могут и значительно ухудшить состояние больного. Излишнее количество сладкого провоцирует резкий выброс инсулина в кровь, который влечет за собой слабость и упадок сил. Согласитесь, что и без того вымотанному простудой организму эти проявления вовсе не нужны.

Аскорбиновая кислота

«При первых признаках простуды следует сразу выпить несколько аскорбинок, и простуду как рукой снимет» — утверждают опытные больные. И это понятно: витамин С по праву считается борцом со всевозможными инфекциями. Однако на самом деле подобный прием аскорбиновой кислоты не только бесполезен, но и опасен. Во-первых, организм никогда не усвоит дозу, большую той, которая ему необходима. А, во-вторых, злоупотребление аскорбиновой кислотой может привести к аллергии и нарушениям в печени. Так что во время болезни витамин С лучше получать из обычных продуктов: квашеной капусты или болгарского перца.