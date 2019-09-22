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Онколог рассказал, как вовремя заметить рак мозга 

News.ru 3 часа назад
Онколог рассказал, как вовремя заметить рак мозга
Фото: News.ru
Хирург-онколог клинической больницы № 1 Сеченовского университета Александр Гусляков назвал способы выявления и симптомы самого агрессивного злокачественного образования мозга — глиобластомы, унёсшего жизни певицы и актрисы Жанны Фриске, оперного певца Дмитрия Хворостовского, юмориста Михаила Задорнова и дизайнера Ива Сен-Лорана. В настоящее время с этой болезнью борется и актриса Анастасия Заворотнюк.
По словам медика, рак является настоящим «молчаливым убийцей», поэтому никаких симптомов на ранних стадиях развития болезни нет. Как только смертельный недуг даёт о себе знать — это значит, что болезнь уже находится на третьей или последней, четвёртой стадии. Когда опухоль становится агрессивной, лечение уже не всегда эффективно.
Лечение же наиболее эффективно на первых двух этапах. Тогда выздоравливают до 90% больных,
— сказал Гусляков в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что точные причины возникновения глиобластомы до сих пор неизвестны. Чаще всего развитию опухоли способствуют сразу несколько факторов — наследственность, образ жизни, перенесённые травмы.
При этом точной статистики распространения рака мозга в России нет, поскольку такие злокачественные образования появляются глубоко в организме и тяжело диагностируются.
Если вы самостоятельно заметили какое-то изменение на слизистой, если показалось, что у вас асимметрия в зрачках, какая-то немотивированная головная боль, если постоянно что-то где-то воспаляется, не медлите, сразу — на уточняющее дообследование,
— рекомендовал онколог, добавив, что опухоли не имеют каких-то особенных симптомов, протекая под масками других заболеваний.
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Комментарии
Болезни и лекарства , Анастасия Заворотнюк , Дмитрий Хворостовский , Жанна Фриске , Михаил Задорнов , РИА Новости
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