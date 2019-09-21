Первые признаки опухоли головного мозга

Опухоль головного мозга пугает многих. Это самый опасный вид рака, но при этом его сложнее всего диагностировать. Нельзя провести пальпацию, как в случае с внутренними органами, нет никаких проявлений на коже. Если появились подозрения, что в организме развивается опухоль головного мозга, следует проверить симптомы на ранних стадиях у взрослого.

Рак головного мозга: общие сведения

Рак головного мозга — это не название заболевания, а определение для целого «семейства» нарушений. В черепной коробке могут появляться такие новообразования, как глиобластома, глиома, гемангиома. Виды опухолей названы по типам тканей, которые преобразуются в ходе развития заболевания. У каждого недуга своя симптоматика.

Все симптомы опухоли головного мозга у взрослых на ранних стадиях связаны со сдавливанием тканей. Новообразование разрастается и начинает давить на сосуды и нервные окончания. В зависимости от того, где локализуется злокачественный процесс, могут наблюдаться сенсорные расстройства, боли, нарушения координации. К примеру, если опухоль развивается в районе пролегания зрительных нервов, пациент может столкнуться с потемнениями в глазах, сокращением полей обзора.

Перечисленные ниже симптомы не являются достаточным основанием для постановки диагноза.

Чтобы точно выявить опухоль, онколог назначает МРТ головного мозга. Процедура позволяет обнаружить очаги преобразования тканей.

Ранняя симптоматика

Сложность диагностики опухоли головного мозга заключается в том, что на ранних стадиях симптомы у взрослых являются не специфическими. Неспецифические симптомы — это признаки, которые встречаются при обширном ряде заболеваний. К примеру, самым распространенным нарушением при развитии новообразования является головная боль. Но этот признак встречается и при мигрени, отравлении, стрессе, перенапряжении зрения и многих других состояниях.

Хотя ранние симптомы не позволят поставить диагноз, они подтолкнут пациента к обращению к терапевту. Дальнейшая диагностика проводится уже при помощи аппаратуры для МРТ.

Если у вас наблюдается один или несколько из перечисленных признаков на постоянной основе, следует обратиться к терапевту.

Сенсорные нарушения

Сенсорные отклонения — это нарушения вкуса, слуха, зрения. Они редко возникают все вместе, так как отделы мозга, отвечающие за разные чувства, находятся в отдаленных друг от друга точках.

Чаще всего встречаются нарушения зрения. Из-за повышенного давления в черепной коробке появляются мушки перед глазами. Сокращаются поля обзора: один или оба глаза частично теряют боковое зрение. При самых серьезных нарушениях боковое зрение пропадает и справа, и слева на обоих глазах.

Пациент может долгое время не замечать этого отклонения. Его маскирует мозг, который старается компенсировать изображение, используя информацию, поступающую от здорового глаза.

снижение слуха;

полная потеря слуха на одном или обоих ушах;

необоснованный звон в ушах, шум;

ощущение заложенности. Еще один тип сенсорного отклонения — нарушения слуха. Вариации:

Наблюдаются и отклонения во вкусовом восприятии. Пациент может полностью потерять вкус либо ощущать определенные продукты притупленно.

Последний тип сенсорного нарушения — дисфункция осязания. Примеры этой дисфункции — отсутствие болевых ощущений. Могут быть полностью потеряны ощущения с одной стороны тела. Если ничего не чувствуют левая рука и нога, значит, новообразование локализуется справа, и наоборот.

Судороги и другие нервные отклонения

Человека с раком головного мозга можно спутать с эпилептиком или пьяным. А все потому, что нервные окончания перестают правильно передавать сигналы. Существует два варианта развития событий: либо у человека затрудняется координация, либо происходит перегрузка нервной системы и начинаются судороги.

Варианты нарушения координации:

Замедленная передача сигналов. Человек хочет поднять руку, но поднимает ее не сразу, а через 1-2 секунды. Задержка совсем небольшая, но сказывается на качестве жизни. Еще один вариант замедленной передачи сигналов, более распространенный на ранних стадиях, — отложенные рефлексы. К примеру, при постукивании молотком по колену нога вздрагивает не сразу, с задержкой.

Полное прекращение передачи нервных сигналов. Определенная часть тела перестает слушаться, возникает паралич. В начале развития симптомы заболевания носят приступообразный характер, не держатся долго.

Неправильное выполнение команд. Пальцы могут не сжиматься, а разжиматься, рука — наклоняться не влево, а вправо и так далее.

Судороги по типу эпилептических встречаются в 6% случаев. Из-за ускоренного электрического обмена нервная система резко создает несколько хаотичных сигналов. В итоге может начать неконтролируемо двигаться нога, рука, встречаются и судороги лица.

Реже встречаются отклонения речи и мимики. Могут переставать работать некоторые лицевые мышцы, что выражается в застывшем лице и неправильной дикции.

Головные боли, тошнота и потеря ориентации

Более чем у 60% взрослых пациентов с опухолью головного мозга на ранних стадиях встречаются такие симптомы, как головная боль и ощущение давления в черепной коробке. Обычные головные боли не представляют опасности. Для раковых больных характерны резкие болевые ощущения, которые возникают ночью или утром.

Приступы сопровождаются тошнотой или рвотой, никак не связанной с приемами пищи.

Давящая опухоль влияет на вестибулярный аппарат. Из-за этого начинаются головокружения. Может казаться, что предметы вокруг крутятся или же крутится сам пациент.

Психические отклонения и потеря памяти

Примерно у 15-20% пациентов постепенно развиваются отклонения в поведении. Это могут вызывать и сенсорные галлюцинации, и серьезные изменения характера. К сенсорным галлюцинациям относятся:

ощущение вкуса в момент, когда пациент не потребляет пищу;

бывает, что при употреблении фруктов человек чувствует вкус мяса.

Опаснее слуховые и зрительные галлюцинации. Они могут носить разный характер: от будничных ситуаций до нереальных образов. Слуховые галлюцинации на ранних стадиях слабые. Это могут быть короткие звуки, которые остаются незамеченными пациентом.

У 15% пациентов развивается апатия. Меняется поведение: всегда опрятный человек перестает следить за собой. Чем сильнее развивается опухоль, тем заметнее становится смена характера. Может прогрессировать агрессия. Наблюдаются вспышки гнева, зачастую необоснованные. Как побочный эффект возникает бессонница или, напротив, постоянное желание спать.

Известны случаи, когда человека с раком головного мозга принимали за пациента с психическими отклонениями.

Еще одним признаком, связанным с сознанием, является потеря памяти. Пациент может замечать за собой короткие провалы: непонятно, чем он занимался последние 5 или 10 минут. Встречаются и более длительные провалы. Полная амнезия не характерна для начальных стадий.

Об опухоли головного мозга у взрослых, а также ее симптомах на ранних стадиях существует множество мифов. Одни считают, что травмы головы или сон с телефоном под подушкой повышают риск развития заболевания. Другие ошибочно предполагают, что ежегодное МРТ мозга снизит вероятность появления новообразований.

На самом деле травмы и образ жизни не влияют на состояние головного мозга, регулярные проверки не принесут никакой пользы. Идти к врачу нужно, если есть основания для этого, какой-то из перечисленных симптомов на постоянной основе.