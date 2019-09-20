Мужчина умер от укуса комара за девять дней

64-летний американец Грегг Макчесни заразился редким заболеванием после комариного укуса и скончался через девять дней.

Спустя какое-то время после укуса у мужчины случился приступ, и его немедленно госпитализировали в больницу. Там медики выяснили, что Макчесни "подцепил" редчайший вирус восточного энцефалита лошадей (ВВЭЛ), переносчиками которого являются комары.

Один из представителей департамента здравоохранения и социального обеспечения штата Мичиган Джони Халдун заявил, что в штате произошла серьезная вспышка ВВЭЛ. При этом от вируса страдают не только люди, но и животные, — он унес жизни уже девяти лошадей.

Однако несколько зараженных людей удалось вылечить. Так, медики спасли одного ребенка и 50-летнего мужчину.