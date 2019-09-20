Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчина умер от укуса комара за девять дней 

Рамблер 6 часов назад
Мужчина умер от укуса комара за девять дней
Фото: depositphotos.com
64-летний американец Грегг Макчесни заразился редким заболеванием после комариного укуса и скончался через девять дней.
Спустя какое-то время после укуса у мужчины случился приступ, и его немедленно госпитализировали в больницу. Там медики выяснили, что Макчесни "подцепил" редчайший вирус восточного энцефалита лошадей (ВВЭЛ), переносчиками которого являются комары.
Один из представителей департамента здравоохранения и социального обеспечения штата Мичиган Джони Халдун заявил, что в штате произошла серьезная вспышка ВВЭЛ. При этом от вируса страдают не только люди, но и животные, — он унес жизни уже девяти лошадей.
Однако несколько зараженных людей удалось вылечить. Так, медики спасли одного ребенка и 50-летнего мужчину.
Чем опасны татуировки
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые объяснили, как человек пьянеет без алкоголя
Ученые объяснили, как человек пьянеет без алкоголя
Раскрыт способ правильного мытья рук
Раскрыт способ правильного мытья рук2
Электронные устройства могут спасти от облысения
Электронные устройства могут спасти от облысения
Курение вейпа может привести к летальному исходу
Курение вейпа может привести к летальному исходу8
Как понять, что вы доживете до 80 лет
Как понять, что вы доживете до 80 лет7
Видео
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Курение вейпа может привести к летальному исходу
00:55
Курение вейпа может привести к летальному исходу
Болезни и лекарства
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы
04:04
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы
Наука
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
08:15
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
Болезни и лекарства Новости
Что предрекает зубная боль
03:16
Что предрекает зубная боль
Наука
Какая связь между беременностью и раком
20:23
Какая связь между беременностью и раком
Наука
Чем опасны для подростков татуировки
00:35
Чем опасны для подростков татуировки
Новости
Грозит ли России эпидемия онкологических болезней
05:26
Грозит ли России эпидемия онкологических болезней
Наука Болезни и лекарства
Как снизить холестерин без врачей и лекарств
02:28
Как снизить холестерин без врачей и лекарств
Народная медицина
Какие болезни провоцируют тревоги и волнение
04:44
Какие болезни провоцируют тревоги и волнение
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение