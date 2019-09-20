Медики назвали самую распространенную причину рака

Ученые из организации Environmental Working Group выяснили, что чаще всего провоцирует возникновение онкологии.

По их мнению, к более чем 100 тысячам случаев рака на протяжении жизни одного поколения в США могут привести опасные вещества в питьевой воде.

Эксперты пришли к такому выводу, изучив влияние 22 канцерогенов на здоровье человека в более чем 48 тысячах системах водоснабжения Соединенных штатов.

По мнению ученых, наиболее опасны мышьяк, уран и радий, которые содержатся в питьевой воде. Помимо этого эксперты отметили, что наибольшую опасность представляют системы водоснабжения, использующие подземные воды.