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Медики назвали самую распространенную причину рака 

Рамблер 4 часа назад
Медики назвали самую распространенную причину рака
Фото: depositphotos.com
Ученые из организации Environmental Working Group выяснили, что чаще всего провоцирует возникновение онкологии.
По их мнению, к более чем 100 тысячам случаев рака на протяжении жизни одного поколения в США могут привести опасные вещества в питьевой воде.
Эксперты пришли к такому выводу, изучив влияние 22 канцерогенов на здоровье человека в более чем 48 тысячах системах водоснабжения Соединенных штатов.
По мнению ученых, наиболее опасны мышьяк, уран и радий, которые содержатся в питьевой воде. Помимо этого эксперты отметили, что наибольшую опасность представляют системы водоснабжения, использующие подземные воды.
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