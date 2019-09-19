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Названа самая распространенная причина рака 

Lenta.ru + ещё 2 4 часа назад
Названа самая распространенная причина рака
Фото: Globallookpress.com
Ученые некоммерческой организации Environmental Working Group выяснили, что загрязняющие вещества в питьевой воде могут привести к более ста тысячам случаев рака в течение жизни одного поколения в одних только США. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи подсчитали совокупное воздействие 22 канцерогенов на здоровье человека в 48 363 системах водоснабжения в США.
Большая часть высокого риска возникновения злокачественных опухолей оказалась связана с мышьяком, побочными продуктами дезинфекции, а также такими радиоактивными элементами, как уран и радий.
Наиболее опасны системы водоснабжения, которые используют подземные воды. Хотя загрязнители находятся в пределах допустимых концентраций, в долгосрочной перспективе они все же могут принести вред человеку.
В целом, общий риск онкологических заболеваний из-за загрязнителей в питьевой воде на два порядка выше, чем базовый риск развития рака, равный одному на миллион. Ученые пришли к выводу, что снижение уровня вредных соединений в воде позволит лучше защитить здоровье населения в стране.
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Болезни и лекарства , Новости
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