Когда скорую надо вызывать незамедлительно

Часто в ответ на сигналы, которые посылает нам организм в виде боли, мы машем рукой: дескать, поболит и перестанет. Закидываем в себя лекарство и продолжаем заниматься своими делами. Но есть ситуации, в которых принимать меры нужно безотлагательно.

Острая боль возле пупка

Если с течением времени боль усиливается и опускается в нижние отделы правого бока, появляется тошнота и поднимается температура, возможно, это острый аппендицит. Срочно вызывайте скорую!

Кровь в моче или кале

Если вы не обедали борщом и в вашем рационе не было других красящих продуктов, красноватый цвет мочи должен вас насторожить. Это может быть симптомом камней в почках или других серьезных заболеваний. Кровь в кале, возможно, указывает на проблемы в прямой кишке или верхних отделах ЖКТ, язву желудка или даже варикозное расширение вен. Обратиться к врачу в данном случае необходимо. А если кровотечение еще и обильное, скорую нужно вызывать незамедлительно!

Трудности с дыханием

Чаще всего симптомы нарастающего удушья (потливость, тошнота, частый пульс и сердцебиение, низкое давление, паническая атака, отечность лица и шеи, затрудненное дыхание) связаны с действиями извне, а именно с аллергическими реакциями, например, на укус насекомого, новое лекарство или непривычной пищи. В этом случае необходимо принять любое антигистаминное средство и сейчас же вызывайте скорую: анафилактический шок развивается очень быстро, поэтому помощь реаниматолога нужна безотлагательно.