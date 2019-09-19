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Стоит ли лечить морскую болезнь 

Рамблер 1 час назад
Согласно статистике, примерно 65% людей на планете страдают от морской болезни. Женщины подвержены этой неприятности чаще, чем мужчины, а самый пик болезни приходится на возраст около 11 лет.
Еще Гиппократ писал, что хождение по морям доказывает, что движение в принципе нарушает работу организма. Но так ли это на самом деле?
Первыми симптомами морской болезни являются, тошнота, головокружение и рвота. К ним могут добавиться головная боль и слабость. Большой опасности для здоровых людей морская болезнь не представляет, но те, кто страдают какими-либо серьезными заболеваниями подвержены риску, что их здоровье может ухудшиться из-за плохого самочувствия.
Как правило, укачивает человека тогда, когда сигналы, которые посылают мозгу глаза (то, что видят), и те, которые ощущает внутреннее ухо, не совпадают. Кстати, морская болезнь (укачивание) может проявляться не только на воде, но и тогда, когда вы едете в автомобиле.
Возможно, вы удивитесь, но морская болезнь вовсе не показатель того, что с вами что-то не так. Напротив, «эффект укачивания» говорит о правильной работе вестибулярного аппарата. Именно этот факт является одной из причин, почему морскую болезнь довольно сложно вылечить.
Препараты, которые принимают во время этого недуга могут мешать адаптироваться к окружающей среде, а именно это прежде всего необходимо в этот момент. Организм человека должен постепенно привыкнуть к неудобству и «наладить» работу в непривычных условиях. Как правило, это происходит довольно быстро и является самым эффективным способом в борьбе с укачиванием.
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Болезни и лекарства , Видео
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