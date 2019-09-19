Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Батарейка прожгла дыру в пищеводе двухлетней девочки 

Medical Note + ещё 1 35 минут назад
Батарейка прожгла дыру в пищеводе девочки
Фото: Medical Note
Двухлетняя девочка из города Барнсли в английском графстве Йоркшир едва не умерла, проглотив круглую литиевую батарейку. Предмет застрял в верхней части пищевода и прожег в нем дыру. Ребенка чудом удалось спасти. Об этом пишет Daily Mail.
Элзи-Роуз Даффи на протяжении нескольких месяцев жаловалась на боли в животе. Мать, Кирсти Даффи, записала ее на плановой осмотр к педиатру. За сутки до визита в клинику малышке стало плохо, но женщина решила, что это следствие длительного запора. Ребенка, как и планировалось, отвезли в детскую больницу Шеффилда.
Во время осмотра врачи обнаружили в верхней части пищевода девочки предмет, похожий на крупную монету. Позже выяснилось, что это литиевая батарейка, которая буквально прожигает ей горло. Скоре всего, ребенок проглотил ее за сутки до визита в клинику. Хирурги приняли решение оперировать девочку, предупредив мать, что шансы на выживание ничтожно малы.
«Врачи сравнили ее шансы с тем, как если бы она шла по оживленной автостраде, но при этом ее бы никто не сбил», — вспоминает Кирсти. — Перед операцией я поцеловала мою девочку будто в последний раз. Я была в шоке«.
Хирургу удалось извлечь батарейку с минимальными повреждениями для внутренних органов. После операции девочка провела пять дней в реанимации. Сейчас она проходит курс лечения.
По словам врачей, из-за взаимодействия со слюной батарейка начала выделять едкий натр, который вызвал сильные боли в горле.
Кирсти Даффи не знает, в какой момент Элзи-Роуз проглотила батарейку и откуда она вообще ее взяла.
«Скорее всего, тому виной игрушки старших братьев и сестер, — говорит мать. — Но Элзи не из тех детей, которые постоянно тянут что-то в рот. Я и подумать не могла, что с ней может такое случиться».
Педиатры отмечают, что кнопочные батарейки невероятно опасны, поэтому их нужно прятать от детей как можно надежнее.
Застрявшая в пищеводе батарейка может вызвать внутреннее кровотечение, и смерть наступит уже через пару часов после того, как ребенок ее проглотил. В такой ситуации взрослым ни в коем случае нельзя медлить, так как это может стоить ребенку жизни, предупреждают врачи.
Какие болезни возникают из-за нервов
Medical Note: последние новости
Студентка приняла смертельную болезнь за похмелье Студентка приняла смертельную болезнь за похмелье Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак Мужчине удалили десятисантиметровый «дьявольский» рог Мужчине удалили десятисантиметровый «дьявольский» рог
Комментарии
Болезни и лекарства , Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы средства, помогающие снижать давление
Названы средства, помогающие снижать давление
Что нельзя есть при повышенном давлении
Что нельзя есть при повышенном давлении
Чем полезна морская болезнь
Чем полезна морская болезнь1
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы5
Чем ЭКО опасно для здоровья
Чем ЭКО опасно для здоровья
Видео
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы
04:04
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы
Наука
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
08:15
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
Болезни и лекарства Новости
Грозит ли России эпидемия онкологических болезней
05:26
Грозит ли России эпидемия онкологических болезней
Наука Болезни и лекарства
Как снизить холестерин без врачей и лекарств
02:28
Как снизить холестерин без врачей и лекарств
Народная медицина
Какие болезни провоцируют тревоги и волнение
04:44
Какие болезни провоцируют тревоги и волнение
Болезни и лекарства ЗОЖ
Кому угрожает барическая пила
02:56
Кому угрожает барическая пила
Наука ЗОЖ
Какая связь между ЭКО и онкологией
01:25
Какая связь между ЭКО и онкологией
ЗОЖ Наука
Малышева высказалась о поедании трупов
03:17
Малышева высказалась о поедании трупов
Болезни и лекарства Другое
В мир возвращается грипп десятилетней давности
03:04
В мир возвращается грипп десятилетней давности
ЗОЖ Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение