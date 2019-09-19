Батарейка прожгла дыру в пищеводе девочки

Батарейка прожгла дыру в пищеводе двухлетней девочки

Двухлетняя девочка из города Барнсли в английском графстве Йоркшир едва не умерла, проглотив круглую литиевую батарейку. Предмет застрял в верхней части пищевода и прожег в нем дыру. Ребенка чудом удалось спасти. Об этом пишет Daily Mail.

Элзи-Роуз Даффи на протяжении нескольких месяцев жаловалась на боли в животе. Мать, Кирсти Даффи, записала ее на плановой осмотр к педиатру. За сутки до визита в клинику малышке стало плохо, но женщина решила, что это следствие длительного запора. Ребенка, как и планировалось, отвезли в детскую больницу Шеффилда.

Во время осмотра врачи обнаружили в верхней части пищевода девочки предмет, похожий на крупную монету. Позже выяснилось, что это литиевая батарейка, которая буквально прожигает ей горло. Скоре всего, ребенок проглотил ее за сутки до визита в клинику. Хирурги приняли решение оперировать девочку, предупредив мать, что шансы на выживание ничтожно малы.

«Врачи сравнили ее шансы с тем, как если бы она шла по оживленной автостраде, но при этом ее бы никто не сбил», — вспоминает Кирсти. — Перед операцией я поцеловала мою девочку будто в последний раз. Я была в шоке«.

Хирургу удалось извлечь батарейку с минимальными повреждениями для внутренних органов. После операции девочка провела пять дней в реанимации. Сейчас она проходит курс лечения.

По словам врачей, из-за взаимодействия со слюной батарейка начала выделять едкий натр, который вызвал сильные боли в горле.

Кирсти Даффи не знает, в какой момент Элзи-Роуз проглотила батарейку и откуда она вообще ее взяла.

«Скорее всего, тому виной игрушки старших братьев и сестер, — говорит мать. — Но Элзи не из тех детей, которые постоянно тянут что-то в рот. Я и подумать не могла, что с ней может такое случиться».

Педиатры отмечают, что кнопочные батарейки невероятно опасны, поэтому их нужно прятать от детей как можно надежнее.

Застрявшая в пищеводе батарейка может вызвать внутреннее кровотечение, и смерть наступит уже через пару часов после того, как ребенок ее проглотил. В такой ситуации взрослым ни в коем случае нельзя медлить, так как это может стоить ребенку жизни, предупреждают врачи.