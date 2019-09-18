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Врачи начнут выявлять рак на ранних стадиях 

360tv.ru 1 час назад
Врачи начнут выявлять рак на ранних стадиях
Фото: depositphotos
Эксперты намерены снизить смертность от онкозаболеваний к 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Рак планируют выявлять на ранних стадиях. Об этом сообщило РИА ФАН.
Врач-терапевт Альбина Стрельченко рассказала, что иногда симптомы онкологических заболеваний можно обнаружить на ранних стадиях, если обратиться к терапевту. Так, по ее словам, общий анализ крови может показать нарушения в организме, что вызовет подозрения у врача.
«Например, в моче медик может увидеть эритроциты, затем назначить УЗИ, которое может показать опухоль почки, а она протекает без боли»,
— объяснила она.
Член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Александр Петров отметил, что на борьбу с онкологическими заболеваниями выделяют дополнительные средства: появляется оборудование, увеличивается количество людей в этой специальности.
«Люди в больницу просто не идут. Мы постоянно не выполняем план по диспансеризации. Сейчас она будет проводиться чаще: людям предпенсионного возраста выделено два дня на прохождение диспансеризации за счет работодателя. Другому работающему населению — один день. Эти дни будут оплачиваться, и у людей появится дополнительная мотивация»,
— заключил парламентарий.
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Болезни и лекарства , Александр Петров , Госдума
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