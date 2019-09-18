Врачи начнут выявлять рак на ранних стадиях

Эксперты намерены снизить смертность от онкозаболеваний к 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Рак планируют выявлять на ранних стадиях. Об этом сообщило РИА ФАН.

Врач-терапевт Альбина Стрельченко рассказала, что иногда симптомы онкологических заболеваний можно обнаружить на ранних стадиях, если обратиться к терапевту. Так, по ее словам, общий анализ крови может показать нарушения в организме, что вызовет подозрения у врача.

«Например, в моче медик может увидеть эритроциты, затем назначить УЗИ, которое может показать опухоль почки, а она протекает без боли»,

— объяснила она.

Член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Александр Петров отметил, что на борьбу с онкологическими заболеваниями выделяют дополнительные средства: появляется оборудование, увеличивается количество людей в этой специальности.

«Люди в больницу просто не идут. Мы постоянно не выполняем план по диспансеризации. Сейчас она будет проводиться чаще: людям предпенсионного возраста выделено два дня на прохождение диспансеризации за счет работодателя. Другому работающему населению — один день. Эти дни будут оплачиваться, и у людей появится дополнительная мотивация»,

— заключил парламентарий.