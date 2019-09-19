Чем ЭКО опасно для здоровья

Тысячи детей рождаются с помощью экстракорпорального оплодотворения. Грамотный специалист должен обязательно поставить вас в известность обо всех побочных эффектах. Рассказываем, какие риски для женского здоровья несет такая процедура.

Рак яичников

После ЭКО риск заболеть раком яичников повышается на 30%. Эти выводы были сделаны на основе исследования 255 000 женщин, которые прошли эту процедуру в промежуток с 1991 по 2010 год. Как правило, рак проявляется в течение трех лет после ЭКО. Согласно гипотезе, на это влияет стимуляция овуляции: в фолликулах возникает слишком много яйцеклеток.

Кардиомиопатия

Заболевание сердечной мышцы (миокарда) проявляется отдышкой (даже когда вы просто сидите или лежите), отечностью ног, острыми болями в сердце, быстрой утомляемостью. Всему вина — прием огромных доз гормонов (в том числе и эстрогенов). При повышении их в крови обмен нарушается, и мышцы слабеют. А еще женские гормоны повышают свертываемость крови.

Нарушения щитовидной железы

В 2012 году американские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что функция щитовидной железы страдает в результате контролируемой овариальной гиперстимуляции: она необходима для того, чтобы созрело большое количество жизнеспособных яйцеклеток. Из-за этого повышен риск развития аутоиммунного тиреоидита — опасной формы заболевания щитовидной железы.

Почечная недостаточность

И это заболевание также связано с огромной дозой эстрогенов, которые загущают кровь и, следственно, уменьшают ее объем в теле. Они также повышают проницаемость сосудов, в результате чего плазма выходит во внесосудистое пространство. Кровоснабжение органа снижается, из-за чего возникает тяжелая почечная недостаточность.