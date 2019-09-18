5 важных фактов о глиобластоме 

Опухоль головного мозга считается самой одной из сложноизлечимых онкологических заболеваний. В последние годы стало частым возникновение такого вида рака, как глиобластома. Именно она в свое время «убила» российскую певицу Жанну Фриске и, по последним данным, поражает мозг российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Рассказываем важные факты об опухоли!
Глиобластому сложно диагностировать на начальных этапах
Глиобластома считается самой злокачественной и быстроразвивающейся формой опухоли. Одна из причин — ее сложно диагностировать на начальных стадиях, когда она не проявляется почти никакими симптомами. А вот на последних стадиях опухоль дает о себе знать тошнотой, рвотой, головной болью, судорогами, ухудшением зрения, нарушениями зрения и памяти. Только тогда больные задумываются о том, что это нетипичные симптомы и доходят до врача, который, в свою очередь, отправляет их на МРТ головного мозга.
Глиобластома не лечится
Без лечения человек «сгорает» за 1-3 месяца. Средняя выживаемость при должном лечении составляет всего лишь год, и лишь 20% больных протягивают два. Хотя в большинстве случаев это уже не жизнь, а мучения. Пятилетняя выживаемость с таким диагнозом крошечная — всего лишь 2%. Окончательная победа над глиобластомой сегодня, увы, невозможна: зарегистрированы случаи, когда, казалось бы, человек справился с болезнью, но через 5-10 лет возник рецидив. Эта опухоль — как гриб: ее удаляют, а она через какое-то время вырастает снова.
Химиотерапия, лучевая терапия и трепанация черепа как способы борьбы с глиобластомой
Хирургическое лечение — самый верный и действенный способ борьбы с этой опухолью. Но, к сожалению, доступен не каждому: очень часто опухоль расположена так, что ее невозможно удалить, не задев другие жизненно важные элементы мозга. Как правило, вместе или вместо трепанации используются курсы химиотерапии и лучевой терапии.
Точных причин, которые провоцируют глиобластому, нет
Ученые лишь предполагают, что заболевание может быть связано с черепно-мозговыми травмами, с постоянным воздействием химических веществ на месте работы (свинец), с вирусом герпеса человека и с ионизирующим излучением. В группе риска чаще всего оказываются мужчины в возрасте 40-60 лет.
Глиобластому часто путают с микроинсультом
Зачастую врачи не сразу отправляют человека на МРТ и начинают лечить совсем другое заболевание. Речевые нарушения, проблемы с координацией движения, обмороки нередко свидетельствуют о микроинсульте, особенно если они возникают у пожилых людей. Даже если врач поставил диагноз без дополнительных исследований, крайне важно сделать МРТ головного мозга и убедиться, что у человека нет новообразований.