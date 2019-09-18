Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 важных фактов о глиобластоме 

Рамблер 4 часа назад
Опухоль головного мозга считается самой одной из сложноизлечимых онкологических заболеваний. В последние годы стало частым возникновение такого вида рака, как глиобластома. Именно она в свое время «убила» российскую певицу Жанну Фриске и, по последним данным, поражает мозг российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Рассказываем важные факты об опухоли!

Глиобластому сложно диагностировать на начальных этапах

Глиобластома считается самой злокачественной и быстроразвивающейся формой опухоли. Одна из причин — ее сложно диагностировать на начальных стадиях, когда она не проявляется почти никакими симптомами. А вот на последних стадиях опухоль дает о себе знать тошнотой, рвотой, головной болью, судорогами, ухудшением зрения, нарушениями зрения и памяти. Только тогда больные задумываются о том, что это нетипичные симптомы и доходят до врача, который, в свою очередь, отправляет их на МРТ головного мозга.

Глиобластома не лечится

Без лечения человек «сгорает» за 1-3 месяца. Средняя выживаемость при должном лечении составляет всего лишь год, и лишь 20% больных протягивают два. Хотя в большинстве случаев это уже не жизнь, а мучения. Пятилетняя выживаемость с таким диагнозом крошечная — всего лишь 2%. Окончательная победа над глиобластомой сегодня, увы, невозможна: зарегистрированы случаи, когда, казалось бы, человек справился с болезнью, но через 5-10 лет возник рецидив. Эта опухоль — как гриб: ее удаляют, а она через какое-то время вырастает снова.

Химиотерапия, лучевая терапия и трепанация черепа как способы борьбы с глиобластомой

Хирургическое лечение — самый верный и действенный способ борьбы с этой опухолью. Но, к сожалению, доступен не каждому: очень часто опухоль расположена так, что ее невозможно удалить, не задев другие жизненно важные элементы мозга. Как правило, вместе или вместо трепанации используются курсы химиотерапии и лучевой терапии.

Точных причин, которые провоцируют глиобластому, нет

Ученые лишь предполагают, что заболевание может быть связано с черепно-мозговыми травмами, с постоянным воздействием химических веществ на месте работы (свинец), с вирусом герпеса человека и с ионизирующим излучением. В группе риска чаще всего оказываются мужчины в возрасте 40-60 лет.

Глиобластому часто путают с микроинсультом

Зачастую врачи не сразу отправляют человека на МРТ и начинают лечить совсем другое заболевание. Речевые нарушения, проблемы с координацией движения, обмороки нередко свидетельствуют о микроинсульте, особенно если они возникают у пожилых людей. Даже если врач поставил диагноз без дополнительных исследований, крайне важно сделать МРТ головного мозга и убедиться, что у человека нет новообразований.
Комментарии
Болезни и лекарства , Видео , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Онколог: «Симптомов при раке мозга не существует»
Онколог: «Симптомов при раке мозга не существует»
Как пережить «барическое дно»
Как пережить «барическое дно»
В организме современных детей нашли пластик
В организме современных детей нашли пластик1
Алкоголь разрушает мозг даже после отказа от него
Алкоголь разрушает мозг даже после отказа от него
Опасные болезни, которые передаются по наследству
Опасные болезни, которые передаются по наследству
Видео
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
08:15
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
Болезни и лекарства Новости
Как снизить холестерин без врачей и лекарств
02:28
Как снизить холестерин без врачей и лекарств
Народная медицина
Какие болезни провоцируют тревоги и волнение
04:44
Какие болезни провоцируют тревоги и волнение
Болезни и лекарства ЗОЖ
Кому угрожает барическая пила
02:56
Кому угрожает барическая пила
Наука ЗОЖ
Какая связь между ЭКО и онкологией
01:25
Какая связь между ЭКО и онкологией
ЗОЖ Наука
Малышева высказалась о поедании трупов
03:17
Малышева высказалась о поедании трупов
Болезни и лекарства Другое
В мир возвращается грипп десятилетней давности
03:04
В мир возвращается грипп десятилетней давности
ЗОЖ Новости
Основные симптомы рака головного мозга
02:56
Основные симптомы рака головного мозга
ЗОЖ Болезни и лекарства
У россиян появится новая вакцина от гриппа
00:51
У россиян появится новая вакцина от гриппа
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение