5 важных фактов о глиобластоме

Опухоль головного мозга считается самой одной из сложноизлечимых онкологических заболеваний. В последние годы стало частым возникновение такого вида рака, как глиобластома. Именно она в свое время «убила» российскую певицу Жанну Фриске и, по последним данным, поражает мозг российской актрисы Анастасии Заворотнюк . Рассказываем важные факты об опухоли!

Глиобластому сложно диагностировать на начальных этапах

Глиобластома считается самой злокачественной и быстроразвивающейся формой опухоли. Одна из причин — ее сложно диагностировать на начальных стадиях, когда она не проявляется почти никакими симптомами. А вот на последних стадиях опухоль дает о себе знать тошнотой, рвотой, головной болью, судорогами, ухудшением зрения, нарушениями зрения и памяти. Только тогда больные задумываются о том, что это нетипичные симптомы и доходят до врача, который, в свою очередь, отправляет их на МРТ головного мозга.

Глиобластома не лечится

Без лечения человек «сгорает» за 1-3 месяца. Средняя выживаемость при должном лечении составляет всего лишь год, и лишь 20% больных протягивают два. Хотя в большинстве случаев это уже не жизнь, а мучения. Пятилетняя выживаемость с таким диагнозом крошечная — всего лишь 2%. Окончательная победа над глиобластомой сегодня, увы, невозможна: зарегистрированы случаи, когда, казалось бы, человек справился с болезнью, но через 5-10 лет возник рецидив. Эта опухоль — как гриб: ее удаляют, а она через какое-то время вырастает снова.

Химиотерапия, лучевая терапия и трепанация черепа как способы борьбы с глиобластомой

Хирургическое лечение — самый верный и действенный способ борьбы с этой опухолью. Но, к сожалению, доступен не каждому: очень часто опухоль расположена так, что ее невозможно удалить, не задев другие жизненно важные элементы мозга. Как правило, вместе или вместо трепанации используются курсы химиотерапии и лучевой терапии.

Точных причин, которые провоцируют глиобластому, нет

Ученые лишь предполагают, что заболевание может быть связано с черепно-мозговыми травмами, с постоянным воздействием химических веществ на месте работы (свинец), с вирусом герпеса человека и с ионизирующим излучением. В группе риска чаще всего оказываются мужчины в возрасте 40-60 лет.

Глиобластому часто путают с микроинсультом

Зачастую врачи не сразу отправляют человека на МРТ и начинают лечить совсем другое заболевание. Речевые нарушения, проблемы с координацией движения, обмороки нередко свидетельствуют о микроинсульте, особенно если они возникают у пожилых людей. Даже если врач поставил диагноз без дополнительных исследований, крайне важно сделать МРТ головного мозга и убедиться, что у человека нет новообразований.