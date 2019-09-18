Самые опасные эпидемии в истории медицины

Инфекции и вирусы являются самыми опасными болезнями, так как распространяются со стремительной скоростью. В истории медицины существовало много опасных эпидемий, но среди них есть самые страшные и опасные.

Бубонная чума

Не просто так эту эпидемию называют "черная смерть". В 14 веке эта болезнь "скосила" большую часть населения Европы. Болезнь буквально опустошала целые города и уничтожала все на своем пути, а все дело было в антисанитарии. Ее переносили крысы, красные блохи и клещи. Врачи пытались спасать людей с риском для собственной жизни. У них были специальные костюмы — одежда, пропитанная воском и маски с длинными клювами, где были ароматические вещества, которые якобы препятствовали заражению. Вплоть до 19 века эта болезнь не поддавалась лечению. В память о жертвах эпидемии в крупных городах Европы установлены чумные колонны.

Эбола

Многие наслышаны об этой эпидемии, но не все знают о ее происхождении и опасности. Лихорадку назвали в честь реки, рядом с которой произошла вспышка этого заболевания. Так как она не изучена до конца, ходят слухи, что вирус зародился еще в СССР, в одном из закрытых городов, где разрабатывали биологическое оружие. Считается, что впервые Эбола появилась в 1976 году в Заире. Есть версии, что опасная болезнь передается через жидкости, но можно заразиться и при простом контакте с больными. На ранних стадиях она может распространяться не так быстро, но потом состояние больного ухудшается. Причина распространения Эболы как раз кроется в отстутсвии гигиены и надлежащего оборудования, поэтому она распространялась в неразвитых и изолированных странах.

Корь

Этот вирус продолжает развиваться и в наши дни. Эта болезнь существует еще со времен древних цивилизаций. Согласно данным ученых, она уничтожила инков и распространилась на огромных территориях Центральной и Южной Америки. Препаратов для лечения кори до сих пор нет, но есть вакцина, которая может предотвратить заражение. Больше всего она опасна для маленьких детей, так как заболевание протекает у них с серьезными осложнениями. Общее число погибших от кори составляет 200 миллионов человек.