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Студентка приняла менингит за похмелье 

Passion.ru + ещё 1 3 часа назад
Студентка приняла менингит за похмелье
Фото: Passion.ru
Жизнь Элис Бэйрд из города Орпингтон графства Кент повисла на волоске после безобидной вечеринки с подругами.
Как рассказала изданию Daily mail сама Элис, в тот вечер она выпила всего 2 бокала алкоголя и совсем не была пьяна. И каково же было ее удивление, когда на следующее утро она проснулась с сильнейшей головной болью, которую приняла за похмелье.
В надежде на то, что симптомы быстро пройдут, Элис решила немного поспать, однако уже менее чем через час девушка билась в агонии. В дополнение к нестерпимой мигрени у нее появились похожие на грипп симптомы, которые усугубились чувствительностью к яркому свету, скованностью шеи и невозможностью пошевелить головой.
По пути в больницу, прямо в машине, у Элис начались судорожные припадки, и уже в в отделение неотложной помощи университетского госпиталя Орлингтона врачи вносили ее на руках. Врачи поставили Элис диагноз менингит и сепсис, после чего ввели девушку в искусственную кому, в которой она пролежала три дня. За комой последовали две недели больничного восстановления.
Полгода спустя, Бэйрд говорит, что все еще страдает от последствий менингита, проявляющиеся в хронической усталости.
Несмотря на все перипетии, можно сказать, что Элис родилась в рубашке. Ведь последствия менингита и сепсиса могут быть куда плачевнее, чем простая усталость: от поражения мозга, глухоты, потери зрения или конечностей до смертельного исхода.
Любопытно, что перед поступлением в университет, Элис Бэйрд прошла полную вакцинацию, в том числе и от менингита. Тот факт, что Элис все-таки заболела, врачи объяснят тем, что прививка от менингита защищает лишь от 4 штаммов этого вируса из 12 возможных. Каким конкретно штаммом переболела Элис Бэйрд неизвестно.
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