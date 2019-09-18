Россиян ждет резкий скачок смертности от онкологии

Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан заявил, — россиян ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если правила закупки лекарств не изменятся.

Врач отметил, что в стране уже исчезают лекарства, необходимые ежедневно для лечения пациентов. На их место приходят копии, непроверенные в клинических исследованиях.

Масчан подчеркнул, что людям не хватает не только дорогостоящих препаратов, но и самых простейших медикаментов, которые необходимы для сопроводительной терапии.