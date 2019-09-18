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Россиян ждет резкий скачок смертности от онкологии 

Рамблер 4 часа назад
Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан заявил, — россиян ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если правила закупки лекарств не изменятся.
Врач отметил, что в стране уже исчезают лекарства, необходимые ежедневно для лечения пациентов. На их место приходят копии, непроверенные в клинических исследованиях.
Масчан подчеркнул, что людям не хватает не только дорогостоящих препаратов, но и самых простейших медикаментов, которые необходимы для сопроводительной терапии.
Профессор одобрил распоряжение Дмитрия Медведева выделить свыше 26 миллионов рублей на закупку не зарегистрированных в стране лекарств для детей. Но вместе с тем, по словам Масчана, для сокращения дефицита, нужно выпустить на отечественный рынок добросовестных иностранных производителей медикаментов с хорошей репутацией.
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Болезни и лекарства , Видео , Дмитрий Медведев , Алексей Масчан
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