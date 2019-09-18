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Ребенок перестал расти из-за загадочной болезни 

Lenta.ru 6 часов назад
Ребенок перестал расти из-за загадочной болезни
Фото: @adelinebluesjourn
В шотландском городе Алнесс двухлетняя девочка перестала расти из-за болезни, которую доктора не в силах диагностировать. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
Аделин Дэвидсон (Adeline Davidson) появилась на свет в ноябре 2016 года. Вскоре у новорожденной обнаружили кишечную непроходимость и успешно провели операцию. Тогда ее здоровье временно улучшилось.
Позже 25-летняя мать Стеф заметила, что ее дочь выглядит чересчур бледной. Женщина решила показать Аделину педиатру, но попасть на прием удалось лишь 5 февраля 2019 года. Врач провел анализ крови и предположил, что у девочки лейкемия. Однако последующий осмотр не подтвердил диагноз.
Аделину перевели в более крупную больницу и провели ряд анализов, которые выявили в организме девочки низкий уровень тромбоцитов, эритроцитов и лейкоцитов. Из-за этого у юной пациентки бледная кожа, повышенная утомляемость, проблемы с дыханием и синяки на теле.
В марте врачи пришли к выводу, что только некоторые из симптомов больной схожи с миелодисплазией, раком крови и нарушением работы костного мозга. При этом ни одно из заболеваний полностью не отражает состояние Аделины.
На данный момент девочка критически нуждается в пересадке костного мозга, но подходящий донор пока не найден. Ей регулярно переливают кровь, чтобы продлить жизнь.
По словам Стеф, из-за загадочной болезни организм ее дочери перестал развиваться: ребенок выглядит гораздо младше своих сверстников.
«Но она хорошо держится. Даже когда ей становится плохо, она не подает виду, — рассказывает мать. — Она активная, веселая и красивая маленькая девочка. Болезнь не мешает ей наслаждаться жизнью».
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