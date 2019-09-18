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Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России 

РИА Новости + ещё 23 5 часов назад
Врач предсказал скачок смертности от рака в России
Фото: РИА Новости
Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
"Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов. На смену им приходят абсолютно непроверенные в клинических исследованиях дженерики. Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов",
— посетовал Масчан.
Он отметил, что проблема не только с дорогостоящими лекарствами, но и с простейшими средствами, которые используют в сопроводительной терапии.
Профессор также поддержал распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева выделить более 26 миллионов рублей на закупку не зарегистрированных в стране медикаментов для детей. Однако, по словам Масчана, для сокращения дефицита нужно также пустить на российский рынок добросовестных иностранных производителей лекарств с хорошей репутацией.
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Комментарии7
Болезни и лекарства , Дмитрий Медведев , Алексей Масчан , газета "Известия"
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