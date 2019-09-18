Названы основные симптомы рака груди у мужчин

Американские медики заявили о росте заболеваемости «женским» раком среди мужчин. Коварность недуга заключается в том, что у представителей сильного пола этот вид онкологии часто проявляется на более высоких стадиях имеет высокую вероятность метастазирования, передает CNN.

По оценкам медиков, в этом году в рамках диагностики рака груди у мужчин может быть зафиксировано более 2600 случаев онкологии. Для сравнения: в 1991 году этот показатель ограничивался 900 случаями.

Как пояснили специалисты, одна из опасностей недуга заключается в том, что он зачастую диагностируется уже в запущенном состоянии с высокой вероятностью метастазирования в лимфатические узлы.

Самым эффективным методом выявления этого вида онкологии у мужчин является маммография, выяснили исследователи.

Основные факторы риска недуга — мутации BRCA1 или BRCA2, а также ожирение и употребление алкоголя.

Чтобы не пропустить заболевание, специалисты рекомендую обращать внимание на ряд характерных симптомов.

Среди них: ощущение комка в груди или в подмышечной впадине, зуд в районе груди, шелушение, выделения из соска или его втянутость в грудную клетку.