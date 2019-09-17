Как победить храп

По статистике, 25% людей сталкиваются с проблемой храпа после 30-ти лет. Разбираемся с причинами и способами устранения.

Почему

Чаще всего храпят люди, у которых есть лишний вес. Из-за избыточного количества мягких тканей воздуху тяжело проходить по дыхательным путям. Положение, в котором вы спите, также влияет на возникновение храпа: он появляется, если человек запрокидывает голову и лежит на спине. С возрастом мышцы глотки слабеют и пульсируют во время ночного дыхания: это еще одна из причин храпа. Искривленная носовая перегородка, курение, алкоголь, беременность, которую сопровождают отеки, менопауза, патологии щитовидной железы, гормональный проблемы — этот список может быть бесконечным.

Храп важно лечить, поскольку он способен спровоцировать заболевания сердечно-сосудистой системы, инсульты, инфаркты и другие проблемы со здоровьем.

К кому идти

Начните борьбу с храпом с обращения к сомнологу: он сможет оценить все изменения в вашем организме и подобрать лечение. Также важна консультация отоларинголога, который оценит состояние носовой полости и скажет, нужны ли манипуляции на мягком небе.

Методы лечения

Существуют консервативные и хирургические методы лечения храпа. В первом случае специалист попросит вас исключить факторы, которые вызывают храп: алкоголь, отказ от снотворных, курение, избыточный вес. Вам также могут прописать пласты против храпа: они приклеиваются на крылья носа перед сном и облегчают дыхание. Существуют специальные капы для сна: они не дают языку западать в глотку.

Во время хирургического лечения удаляются увеличенные миндалины и делается пластика мягкого неба.

Что делать дома

Специалисты рекомендуют выдвигать вперед нижнюю челюсть и зажимать между зубами карандаш, стараясь высунуть язык как можно дальше. Также, если вы привыкли спать на спине и сильно запрокидываете голову, подкладывайте несколько подушек.