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Почему появляется косточка на большом пальце ноги 

Рамблер 3 часа назад
Нередко человек сталкивается с болезненной деформацией стопы, которая причиняет боль, портит походку и мешает носить красивую обувь. Разбираемся с причинами появления косточки на большом пальце ноги и со способами решить эту проблему.
Это заболевание в медицине называется вальгусной деформацией стопы. На самом деле у вас не образуется никакая косточка — так проявляется отклонение первой плюсневой кости стопы во внутреннюю сторону с одновременным наклонением большого пальца наружу. С течением времени «косточка» начинает выпирать сильнее и сильнее, именно поэтому врачи рекомендуют решать эту проблему очень быстро.
Самая распространенная причина этого недуга — врожденная слабость мышечно-связочного аппарата женской ступни и избыточная нагрузка на ноги за счет постоянного ношения неудобной обуви и каблуков. В период беременности и при наличии лишнего веса ситуация стремительно ухудшается, а «шишка» стремительно растет.
Вы также находитесь в группе риска, если у ваших мамы и бабушки возникало такое заболевание: генетический фактор имеет значение. Плоскостопие и перенесенные заболевания хрящевой ткани сустава — еще две частые причины такой проблемы.
По статистике, чаще всего заболевание встречается у женщин. Многие ошибочно считают, что это возрастная проблема, но это не так: косточка на большом пальце ноги появляется и у подростков.
При лечении недуга средства народной медицины бессильны: обязательно запишитесь на прием к ортопеду, чтобы определить стадию заболевания. На начальном этапе обычно прописывают ношение ночного отводящего бандажа (он фиксирует большой палец ноги в верном положении) во время сна, а на ежедневной основе важно использовать корригирующие прокладки и различные межпальцевые перегородки: благодаря им обувь не давит на косточку. Также необходимо носить ортопедические стельки, которые правильно распределят нагрузку на стопу, разгрузят проблемную зону и снимут напряжение с позвоночника и суставов ног.
Массаж, физиотерапия, лечебная физкультура — все это пригодится для лечения проблемы, прислушайтесь к рекомендациям вашего ортопеда.
В самом крайнем случае вам предложат хирургическую коррекцию. В процессе операции делаются небольшие проколы, кость сцепляется специальными винтиками, которые остаются с вами навсегда. Гипс в этом случае не накладывается, а в последующем вы носите специальную обувь, которая не нагружает передний отдел стопы. Период реабилитации — примерно 2-3 месяца.
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