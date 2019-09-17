Как определить катаракту на ранней стадии

Катаракта — распространённое заболевание, опасность которого многие недооценивают. При нем хрусталик глаза, который отвечает за зрение, утрачивает свою прозрачность. Это может сильно ухудшить зрение и даже привести к слепоте.

Сложности с мелкой работой

Это — один из признаков ухудшения зрения. Если вы заметили, что у вас возникли сложности с выполнением мелкой зрительной работы, необходимо сходить к врачу. Например, если вы не можете вставить нитку в иголку или заняться шитьем, это признак проявления катаракты.

Мушки в глазах

Появление штрихов или мушек указывает на то, что у человека ухудшилось зрение. Дело в том, что хрусталик помогает фокусироваться на крупных объектах или предметах. В ином случае перед глазами появляются штрихи и мушки, которые мешают разглядеть другие вещи.

Пелена перед глазами

Если вы чувствуете, что без видимых на то причин перед глазами у вас появляется туман, необходимо проверить свои глаза. Это тоже последствия проблем с хрусталиком. В некоторых случаях они могут проявляться в виде нечеткого фокуса и подобного «тумана».

Изменение цветоощущения

У больных катарактой весь мир как будто смотрится желтее. Когда болезнь возникает на одном глазу, он перестаёт регулировать цвета и свет, что проявляется подобным симптомом.

Недомогание

Все вышеперечисленные симптомы влияют на общее состояние человека. Он чаще утомляются из-за того, что ему постоянно приходится напрягать глаза. По этой же причине проявляются постоянные головные боли и головокружение.