Ученые рассказали о последствиях задержки лечения рака на 60 дней

Исследователи из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна связали задержку начала лечения пациентов с раком головы и шеи на два месяца с повышенным риском рецидива заболевания и более низкой выживаемостью. Об этом пишет Medicalxpress.

Почти за тысячей пациентов с первичным плоскоклеточным раком головы и шеи (HNSCC) наблюдали около 13 лет.

У 20,8% людей была зафиксирована задержка в лечении онкологии на 60 дней и более. У примерно пятой части людей она была связана с пропущенными визитами к врачу.

Еще у такого же количества больных это объяснялось длительностью оценки состояния и подтверждением диагноза. Около 14% пациентов сознательно отказались от лечения.

Работа с добровольцами показала, что задержка начала лечения недуга провоцирует более низкую выживаемость и большой риск рецидива рака.