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Ученые рассказали о последствиях задержки лечения рака на 60 дней 

Medical Note + ещё 1 45 минут назад
Исследователи из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна связали задержку начала лечения пациентов с раком головы и шеи на два месяца с повышенным риском рецидива заболевания и более низкой выживаемостью. Об этом пишет Medicalxpress.
Почти за тысячей пациентов с первичным плоскоклеточным раком головы и шеи (HNSCC) наблюдали около 13 лет.
У 20,8% людей была зафиксирована задержка в лечении онкологии на 60 дней и более. У примерно пятой части людей она была связана с пропущенными визитами к врачу.
Еще у такого же количества больных это объяснялось длительностью оценки состояния и подтверждением диагноза. Около 14% пациентов сознательно отказались от лечения.
Работа с добровольцами показала, что задержка начала лечения недуга провоцирует более низкую выживаемость и большой риск рецидива рака.
Ранее американские ученые из Университета Томаса Джефферсона выяснили, что основным фактором риска развития плоскоклеточного рака головы и шеи является курение. Оказалось, что сигаретный дым перепрограммирует клетки и тем самым способствует прогрессированию онкологии.
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Болезни и лекарства , Видео , Новости , Томас Джефферсон
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