Ученые объяснили, почему не стоит увлекаться суши

Специалисты Флоридского Атлантического университета в рамках исследования, которое длилось в течение 12 лет, выяснили, что количество супербактерий, которые имеют резистентность к антибиотикам, удвоилось в последние пять лет. В связи с чем ученые порекомендовали ограничить потребление блюд с сырой рыбой. Об этом пишет Telegraph.

В частности, была зафиксирована устойчивость к лекарствам бактерий Vibrio alginolyticus, которые провоцируют тяжелое отравление морскими деликатесами.

Vibrio alginolyticus активно размножаются и распространяются в морской воде.

В организм человека бактерия легко может попасть, например, вместе с сырой или недоваренной рыбой.

Сообщается, что в рамках работы специалисты длительное время наблюдали за дельфинами.

Было установлено, что в организме животных количество неизлечимых бактерий в период с 2009 года по 2015-й выросло в два раза.

Как пояснили ученые, дельфины являются «индикатором» всех остальных организмов, обитающих в морях.