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Ученые объяснили, почему не стоит увлекаться суши 

Medical Note 1 час назад
Ученые объяснили, почему не стоит увлекаться суши
Фото: Medical Note
Специалисты Флоридского Атлантического университета в рамках исследования, которое длилось в течение 12 лет, выяснили, что количество супербактерий, которые имеют резистентность к антибиотикам, удвоилось в последние пять лет. В связи с чем ученые порекомендовали ограничить потребление блюд с сырой рыбой. Об этом пишет Telegraph.
В частности, была зафиксирована устойчивость к лекарствам бактерий Vibrio alginolyticus, которые провоцируют тяжелое отравление морскими деликатесами.
Vibrio alginolyticus активно размножаются и распространяются в морской воде.
В организм человека бактерия легко может попасть, например, вместе с сырой или недоваренной рыбой.
Сообщается, что в рамках работы специалисты длительное время наблюдали за дельфинами.
Было установлено, что в организме животных количество неизлечимых бактерий в период с 2009 года по 2015-й выросло в два раза.
Как пояснили ученые, дельфины являются «индикатором» всех остальных организмов, обитающих в морях.
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Болезни и лекарства , Новости , Daily Telegraph
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