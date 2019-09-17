Что такое анемия: симптомы и методы лечения

От нервозности до легочной недостаточности: что такое анемия, чем опасна и как ее вылечить

Наступающий осенний сезон часто влечет за собой особую потребность в продолжительном сне и размеренном отдыхе. В противном случае состояние кровеносной системы может ухудшиться, что приведет к возникновению серьезных заболеваний. Редакция WMJ.ru подготовила материал, пожалуй, о самом тяжелом симптоме — анемии.

Что такое анемия

Сразу отметим, что анемия не является самостоятельным заболеванием. Это состояние малокровия, являющееся предвестием другой, более серьезной болезни. Недостаток крови в организме выражается в стремительном и резком снижении эритроцитов, участвующих в транспортировке кислорода по всему телу, и гемоглобина. Принято различать три вида по степени тяжести: легкую, среднюю и тяжелую. Наиболее часто встречающийся вид — железодефицитная анемия, характеризующаяся нарушением уровня гемоглобина из-за дефицита железа.

Симптомы ухудшения состояния могут быть различны, начиная от головных болей и головокружения, заканчивая раздражительностью и легочной недостаточностью. При хронической усталости, нервном состоянии и постоянных мигренях стоит незамедлительно обратиться к специалисту для сдачи анализов и выявления действительных причин.

Каковы причины появления

Кстати, о причинах. Появление анемии во многом связано с предрасположенностью каждого человека к малокровию, а также со слабым иммунитетом. Кроме того, физиологически женщина больше склонна к возникновению анемии, чем мужчина. Как мы уже сказали, анемия — симптом другого заболевания, уже активно развивающегося в организме. Чаще всего причинами становятся инфекционные или воспалительные процессы, а также нарушенный менструальный цикл. Однако возможны более серьезные проблемы в области онкологии или гинекологии. Микротравмы внутренних органов, геморрой или язвы также могут провоцировать развитие малокровия.

Есть и вовсе незначительные причины недостаточности, например нехватка витамина C или B12. В таком случае специалист посоветует принимать определенные таблетки и соблюдать диету. Усвояемость пищи также влияет на организм, она, в свою очередь, зависима от вредных привычек — курения и алкоголя. Если они присутствуют, то анемию можно вылечить одним лишь отказом от них.

Что делать при обнаружении

Прежде всего, конечно, обратиться к врачу. Он, в свою очередь, направит на комплексный анализ крови, от результатов которых и будет зависеть дальнейшее лечение. В любом случае анемия всегда подразумевает индивидуальную терапию и нельзя полагаться на советы других людей. Однако, чтобы немного облегчить симптомы, например головокружение или сонливость, стоит добавить некоторые продукты в ежедневный рацион.

Например, гранатовый сок. Один стакан напитка стоит выпивать два раза в день. Он отлично регулирует работу кишечника и повышает уровень гемоглобина. Полезно будет и употребление печени. В ней содержатся аминокислоты, витамины и микроэлементы, полезные для организма. Кроме того, в печени вырабатывается особое вещество — гепарин, улучшающий свертываемость крови.

Так или иначе, анемия крайне неприятный звоночек, который говорит, что в твоем организме не все в порядке. Редакция WMJ.ru советует при обнаружении симптомов обратиться к врачу для прохождения чек-апа.