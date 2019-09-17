Глаукома — причины возникновения, профилактика и методы лечения

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения , глаукома является второй причиной слепоты, после катаракты. Каждый год более 10 миллионом пациентов обращаются к врачам с этим диагнозом. Только в России официально зарегистрировано более миллиона пациентов с глаукомой, при этом еще не менее 500 тысяч человек не подозревают о наличии у себя этого недуга.

Что из себя представляет это заболевание?

Глаукома — это прогрессирующее хроническое заболевание глаз, которое может приводить к необратимой потере зрения. Это происходит из-за нарушения естественной циркуляции внутриглазной жидкости, которое вызывает повышение внутриглазного давления, в следствие чего страдает сетчатка глаза и ослабевает зрительный нерв.

Риску глаукомы подвержен абсолютно каждый, от младенца до пенсионера. При этом причины ее возникновения специалистам доподлинно неизвестны. Опасность заключается в том, что чаще всего это заболевание проходит бессимптомно и диагностируется уже на поздней стадии, тогда, когда пациент обращается к окулисту с жалобами на острую потерю зрения.

Слепота начинается с потери периферического или бокового зрения, которую поначалу человек компенсирует неосознанными поворотами головы в сторону. Таким образом, ранние стадии болезни проходят незамеченными и обращают на себя внимание лишь при значительной потере человеком зрения.

Профилактика и методы лечения

Лучший способ защититься от последствий глаукомы — это пройти полное обследование у офтальмолога и, в случае положительного диагноза, встать на путь сохранения зрения. Несмотря на то, что на сегодняшний день медицина не нашла способа полного излечения от глаукомы, с помощью медикаментозного и хирургического лечения возможно приостановить дальнейшее прогрессирование заболевания и слепоту.

На сегодняшний день для приостановки развития глаукомы в качестве терапии первой линии наиболее эффективной является процедура селективной лазерной трабекулопластики, котора способна снижать внутриглазное давление на 30%.

Как правило это метод лечения является основным выбором докторов и пациентов в том случае, когда глазные капли уже не оказывают должного эффекта, а также на начальных стадиях развития глаукомы.

Селективная лазерная трабекулопластика, сокращенно СЛТ, это достаточно простая неинвазивная процедура, которая проводится в амбулаторных условиях и направлена на снижение внутриглазного давления.

Для данной процедуры используется лазер с настолько низким уровнем тепловой энергии, что его зачастую называют «холодным». Этот вид лазера воздействует избирательно только на определенные пигментные клетки тканей глаза, поэтому его и называют селективным. Его действие настолько щадящее, что не только не вызывает дисфомфррт во время процедуры, но и практически не оставляет послеоперационных рубцов.

Кроме того, пациенту даже не приходится брать больничный, так как коррекция «холодным лазером», вместе со всей подготовкой занимает около 15 минут.

Механизм действия СЛТ достаточно прост.

Непосредственно перед процедурой для эффекта местной анестезии в оперируемый глаз закапывают обезболивающие капли. Затем, используя специальный микроскоп, доктор направляет сосредоточенный световой луч, похожий на вспышку фотокамеры, в зону дренажной системы глаза. В результате, тепловое воздействие лазера приводит к химическим и биологическим изменениям в тканях, необходимым для улучшения отведение из глаза жидкости, вызывающей повышение давления. Эта процедура абсолютно безболезненна и доставляет пациенту минимум дискомфорта.

Уже через несколько дней после трабекулопластики, приблизительно у 75% пациентов отмечается значительное снижение внутриглазного давления. Однако окончательный результат можно в прямом смысле увидеть только через 1-3 месяца, после чего пациентам рекомендуется продолжать регулярные обследования у офтальмолога.

Одним из основных преимуществ селективной лазерной трабекулопластики является минимальное количество побочных эффектов и послеоперационных осложнений. Это делает лазерную коррекцию безопасной, даже по сравнению с обычным приемом медицинских препаратов от глаукомы.

Среди возможных побочных эффектов «холодного лазера» — небольшое послеоперационное воспаление, которое требует периодического врачебного наблюдения и проходит само собой. В ряде случаев для снятия воспаления могут потребоваться глазные капли или нестероидные противовоспалительные средства для приема внутрь.

Приблизительно в 5% случаев после лазерной коррекции глаукомы может повышаться внутриглазное давление, которое, как правило, легко поддается действию лекарств от глаукомы и проходит в течение суток.

Несмотря на высокоэффективность СЛТ, очень важно помнить, что этот метод не является 100% средством излечения от глаукомы, а обладает лишь коррекционным действием, облегчая симптомы заболевания и помогая сохранить зрение.

В большинстве случаев, эффект лазерной коррекции длится от 1 года до 5 лет. Для того, чтобы держать глаукому под контролем, одним пациентам достаточно лишь единичного воздействия лазера, тогда как другим, наряду с лазером, требуется дополнительный прием препаратов, понижающим внутриглазное давление.

По мере необходимости, через несколько лет после первичной коррекции, процедуру можно повторить. Однако со временем, при многократном использование лазера, его действие в конце концов теряет свою эффективность.

По этой причине некоторые доктора подвергают лазерному воздействию только половину тканей глаза во время первичного лечения, чтобы достичь хорошего эффекта при повторном проведении процедуры.

Случается, что даже первая процедура трабекулопластики может не оказывать ожидаемого эффекта. Тогда шансы на успех повторного лечения ничтожно малы. В случае безуспешной коррекции глаукомы методом СЛТ, врачи, как правило, назначают лекарственную терапию или же более серьезное хирургическое вмешательство.