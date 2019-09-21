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Почему мазь Вишневского до сих пор пользуется популярностью 

Рамблер 1 час назад
Почему мазь Вишневского до сих пор суперпопулярна
Фото: Wikipedia.org
Знаменитому в СССР хирургу Александру Вишневскому удалось придумать самое народное лекарство. Так, мазь Вишневского была придумана еще в 1927 году, но до сих пор средство пользуется популярностью и продается на полках практически в каждой аптеке.
При этом мазь состоит всего из трех ингредиентов — березовый деготь, соединение висмута (ксероформ) и касторовое масло. Средство оказывает противомикробное действие и ускоряет заживление ран, ожогов и нагноений.
Вишневский придумал свою мазь, когда еще не было антибиотиков и антисептиков, а открытая рана могла привести к летальному исходу. Поэтому мазь обрела бешеную популярность, но самую серьезную помощь она оказала в годы Великой отечественной войны.
«Грязные» раны обрабатывались именно мазью Вишневского, а благодаря этому средству и действиям медиков в строй возвращались около 70% раненых.
Чуть позже Вишневский вместе со своим сыном придумал сочетать мазь с новокаином для лечения воспалительных процессов при абсцессах, гнойных ранах, гангрене, тромбофлебите, трофических язвах и других тяжелых осложнениях, сопутствующих боевым ранам.
Общественность до сих пор помнит заслуги мази, и именно поэтому подсознательно верит в ее эффективность.
Россияне упорно лечат ею гнойные раны и утверждают, что это средство, несмотря на свою невысокую цену и «древность», помогает лучше современных аналогов.
«После футбольных подкатов появилось парочка гнойных ран на ногах, чем только не лечил разными навороченными мазями и под, присмотром’’ врачей, Ничего не помогало, только когда старый хирург, выслушав меня внимательно, gосоветовал наложить мазь Вишневского, которая на тот момент в Литве была под запретом в продаже (купил на базаре). Через неделю от болячек не осталось и следа…», — пишет один из пользователей Сети.
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