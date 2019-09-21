Почему мазь Вишневского до сих пор суперпопулярна

Почему мазь Вишневского до сих пор пользуется популярностью

Знаменитому в СССР хирургу Александру Вишневскому удалось придумать самое народное лекарство. Так, мазь Вишневского была придумана еще в 1927 году, но до сих пор средство пользуется популярностью и продается на полках практически в каждой аптеке.

При этом мазь состоит всего из трех ингредиентов — березовый деготь, соединение висмута (ксероформ) и касторовое масло. Средство оказывает противомикробное действие и ускоряет заживление ран, ожогов и нагноений.

Вишневский придумал свою мазь, когда еще не было антибиотиков и антисептиков, а открытая рана могла привести к летальному исходу. Поэтому мазь обрела бешеную популярность, но самую серьезную помощь она оказала в годы Великой отечественной войны.

«Грязные» раны обрабатывались именно мазью Вишневского, а благодаря этому средству и действиям медиков в строй возвращались около 70% раненых.

Чуть позже Вишневский вместе со своим сыном придумал сочетать мазь с новокаином для лечения воспалительных процессов при абсцессах, гнойных ранах, гангрене, тромбофлебите, трофических язвах и других тяжелых осложнениях, сопутствующих боевым ранам.

Общественность до сих пор помнит заслуги мази, и именно поэтому подсознательно верит в ее эффективность.

Россияне упорно лечат ею гнойные раны и утверждают, что это средство, несмотря на свою невысокую цену и «древность», помогает лучше современных аналогов.