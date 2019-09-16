Эксперты перечислили правила защиты от рака

Специалисты в сфере медицины назвали шесть правил, которым необходимо следовать, чтобы избежать образования в организме злокачественной опухоли. Данная информация содержится в публикации, выложенной некоторое время назад в блогосфере.

Люди, которые хотят защититься от рака, должны:

1. избегать курения, в том числе пассивного;

2. правильно питаться;

3. регулярно заниматься физическими упражнениями, больше двигаться;

4. контролировать свой вес;

5. ограничить время нахождения под палящим солнцем;

6. не забывать про витамин D.