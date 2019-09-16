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В популярном лекарстве от изжоги нашли канцероген 

Medical Note 4 часа назад
В популярном лекарстве от изжоги нашли канцероген
Фото: Medical Note
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предупредило врачей и пациентов о том, что в препаратах, содержащих ранитидин, найдены примеси канцерогена нитрозамина. Об этом пишет «Фармвестник».
Опасные примеси N-нитрозодиметиламина обнаружены к в фирменном препарате Zantac компании Sanofi, так и в копиях-дженериках, воспроизведенных другими фармпроизводителями.
Ранитидин является блокатором Н2 гистаминовых рецепторов, который уменьшает количество выделяемой желудком кислоты. Его используют для лечения изжоги, повышенной кислотности желудка, профалактики язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
FDA не призывает прекратить прием ранитидина, однако временно рекомендует врачам и пациентам рассмотреть возможность использования иных вариантов лечения.
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