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Редкая фобия заставила женщину жить на одном хлебе с сыром 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фобия заставила женщину жить на хлебе с сыром
Фото: Globallookpress.com
Жительница английского города Нанитон, графство Уорикшир, питается только бутербродами с сыром из-за редкой фобии. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
29-летняя Эйприл Гриффитс (April Griffiths) утверждает, что страх перед едой у нее появился еще в детстве. Когда она была ребенком, ее тошнило от любых продуктов, кроме хлеба и сыра.
«Когда я пытаюсь попробовать что-то новое, у меня начинается паническая атака, — призналась она. — Все тело трясет, и я жутко нервничаю».
По словам Гриффитс, перед укусом она боится подавиться. Женщина пробовала есть рис, макароны и овощи, но каждый раз ее тошнит из-за «неприятной» консистенции.
Когда британка познакомилась со своим возлюбленным, она сразу предупредила его о своем пищевом расстройстве.
«Он предлагает мне попробовать что-нибудь новое, но это невозможно, — заключила она. — Думаю, я буду на таком питании всю свою жизнь».
Многочисленные медосмотры не выявили у Гриффитс никаких отклонений.
«Мне так надоели бутерброды с сыром, но никакое лечение не помогает. Я не могу преодолеть этот страх, — подчеркнула она. — Единственное, что я могу есть помимо сыра и хлеба — это чипсы. Мне нравятся те, что со вкусом сыра и лука, с креветками и со сметаной».
Британка ежедневно выпивает три большие пачки апельсинового сока. «Это единственные витамины, которые я получаю», — отметила Гриффитс.
В 2014 году ей все же удалось один раз пересилить свой страх и поесть немного риса. Ей помогли два сеанса гипнотерапии. Однако сеансы за 300 фунтов стерлингов (около 24 тысяч рублей) оказались женщине не по карману.
В июле сообщалось, что жительница английского графства Суррей рассказала о страхе спать по ночам. «Я так боялась умереть во сне. Ведь тогда никто не нашел бы меня и моих детей. Им никто не помог бы, — отмечала женщина. — Я переживала, смогут ли они выжить и дождаться возвращения отца».
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