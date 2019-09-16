Неожиданные привычки, которые разрушают печень

Многие уверены, что главный враг печени — алкоголь. Однако даже у трезвенника этот немаловажный орган может находиться в плачевном состоянии, если ему не чужды следующие привычки.

Злоупотребление сладким

Чрезмерное употребление сладостей грозит не только кариесом и лишним весом, но и неалкогольной жировой болезнью печени. К слову, она нередко провоцирует развитие цирроза и рака. Эти факты подтверждает американское исследование: люди, потребляющие в день 1000 лишних калорий за счет сладостей, только в 2% страдают от лишнего веса, но в 27% у них имеется ожирение печени.

Неправильное употребление витаминов

На волне популярности ЗОЖ люди поголовно стали скупать мультивитаминные добавки. Однако их ни в коем случае нельзя принимать без предварительной консультации со специалистом. Ведь витамины также могут нанести вред, если ими злоупотреблять.

Так, для печени особо опасна передозировка витамина А. Гипервитаминоз может привести увеличению размеров печени, тяжелым токсическим повреждениям органа, а также к циррозу.

Парацетамол от всех болезней

Для многих парацетамол — всего лишь безобидное обезболивающее, которое можно выпить и при ноющих зубах, и при головной боли, и при температуре. Действительно, если принимать данный препарат в соответствии с инструкцией, он и правда скорее поможет, чем навредит. Но если вы привыкли превышать рекомендуемую дозу, стоит быть готовым к неприятным последствиям. Такая халатность чревата как незначительными повреждениями печени, так и почечной недостаточностью. В крайнем случае передозировка парацетамола может привести к смерти.