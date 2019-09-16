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Названа неожиданная опасность парацетамола 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Ученые Бристольского университета в Великобритании выяснили, что употребление парацетамола во время беременности может привести к нарушениям в поведении детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
В исследовании приняли участие 14 тысяч детей, 43 процента матерей которых признались, что к седьмому месяцу беременности они принимали парацетамол для облегчения болей. Специалисты провели тесты на память, коэффициент интеллекта, уровень дошкольного развития, темперамент и поведение.
Оказалось, что употребление обезболивающего матерями связано с высоким риском гиперактивности и рассеянного внимания у маленьких детей. Мальчики были более восприимчивыми к препарату, чем девочки. В более позднем возрасте негативных последствий не наблюдается. Отмечается, что на результат не влияли сторонние социальные факторы, а также причины, из-за которых женщины принимали парацетамол.
По словам ученых, результаты подтверждают рекомендацию, что женщинам следует соблюдать осторожность в приеме лекарств во время беременности.
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Болезни и лекарства , Видео , Новости
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