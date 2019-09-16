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Варикоз и паралич: почему нельзя сидеть «нога на ногу» 

Рамблер 3 часа назад
На просторах Интернета можно встретить довольно противоречивые мнения по поводу того, насколько безопасно сидеть, положив ногу на ногу.
Одни утверждают, что данная поза крайне вредна для организма хотя бы потому, что за счет нее нарушается кровообращение, возникает варикозное расширение вен и варикоз впоследствии.
Другие же уверены, что, положив ногу на ногу, вы едва ли навредите своему здоровью. Более того, если вы ездите в общественном транспорте, соседние пассажиры будут благодарны за то, что вы не занимаете много места.
Кто же из них прав? На самом деле ответить на этот вопрос можно без особых проблем, если задаться другим: насколько полезно будет одновременно пережать нерв и кровеносный сосуд? Очевидно, что делать этого лучше не стоит, к чему и призывают хирурги. По их словам, сдавливание подколенных сосудов провоцирует хроническое нарушение кровообращения в конечности. Более того, сохранение позы "нога на ногу" на протяжении нескольких часов способно вызвать паралич малоберцового нерва, а также свисание стопы или пальцев ног.
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Болезни и лекарства , Видео
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