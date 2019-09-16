Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак

Медики из Великобритании рассказали об опасности появления шишки на шее. Об этом пишет Express.

Появление шишки на шее является поводом как можно быстрее обратиться к онкологу, так как в некоторых случаях образование указывает на рак крови, предупредили эксперты из Великобритании.

То же касается появления «странных выпуклостей» в паху и в области подмышечных впадин. Все они связаны с лимфатическими узлами.

Другими признаками заболевания являются кашель, повышение температуры, сильная слабость, высыпания на коже.

Поэтому смертельно опасный недуг часто принимают за простуду, констатировали медики.

Ранее врачи предупредили, что о развитии онкологии могут свидетельствовать такие внешние признаки, как бледность кожи, отекшие пальцы и изменившаяся структура ногтевых пластин.

Насторожиться стоит, если у вас внезапно появилось отвращение к мясу и резко начал уходить вес без особых усилий.