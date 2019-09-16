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Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак 

Medical Note 2 часа назад
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
Фото: Medical Note
Медики из Великобритании рассказали об опасности появления шишки на шее. Об этом пишет Express.
Появление шишки на шее является поводом как можно быстрее обратиться к онкологу, так как в некоторых случаях образование указывает на рак крови, предупредили эксперты из Великобритании.
То же касается появления «странных выпуклостей» в паху и в области подмышечных впадин. Все они связаны с лимфатическими узлами.
Другими признаками заболевания являются кашель, повышение температуры, сильная слабость, высыпания на коже.
Поэтому смертельно опасный недуг часто принимают за простуду, констатировали медики.
Ранее врачи предупредили, что о развитии онкологии могут свидетельствовать такие внешние признаки, как бледность кожи, отекшие пальцы и изменившаяся структура ногтевых пластин.
Насторожиться стоит, если у вас внезапно появилось отвращение к мясу и резко начал уходить вес без особых усилий.
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Болезни и лекарства , Новости
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