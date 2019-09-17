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Названа причина массового отравления россиян шаурмой 

Lenta.ru + ещё 10 5 часов назад
Названа причина отравления россиян шаурмой
Фото: РИА Новости
Причиной отравления 16 человек шаурмой в Уфе стали бактерии золотистого стафилококка. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галина Пермина, передает ТАСС.
По ее словам, стафилококк нашли у одного из работников киоска, а также в пробе салата. Для профилактики ведомство приостановило работу еще шести точек по торговле шаурмой, которые принадлежат этому же предпринимателю.
12 сентября сообщалось, что 15 жителей Уфы обратились в больницу с признаками пищевого отравления после употребления в пищу шаурмы из местного киоска. Среди обратившихся было пятеро детей в возрасте от 5 до 9 лет.
Всех пострадавших госпитализировали, часть из них была в тяжелом состоянии. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
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