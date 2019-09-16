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Раскрыт новый механизм развития смертельного рака 

Рамблер 1 час назад
Ученые Университета Вандербильта (США) узнали, по каким путям мигрируют в организме раковые клетки. Новый механизм метастазирования, как выяснилось, заключается в том, что злокачественные клетки предпочитают перемещаться по широким, а не узким пространствам в межклеточном матриксе. Это важное открытие для того, чтобы научиться предсказывать возникновение вторичных опухолевых очагов. Как сообщается в опубликованном на MedicalXpress исследовании, в процессе развития рака внеклеточный матрикс становится дезорганизованным.
Матриксные металлопротеиназы — это белки, участвующие в образовании новых сосудов (ангиогенезе), а также в миграции клеток, их делении и программируемой смерти (апоптозе).
Рак приводит к тому, что в матриксе появляются поры и уканалы шириной от 3 до 30 мкм. После того, как одни опухолевые клетки сформируют каналы или микротреки, другие раковые клетки тут же используют их для стремительного распространения. Именно поэтому ингибиторы матриксных металлопротеиназ оказываются малоэффективны против метастазирования, когда рак переходит в последнюю стадию. С новым понимание механизмов перемещения клеток через микротреки ученые смогут разработать новые методы борьбы с раком последних стадий.
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