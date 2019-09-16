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Купание в реке обернулось для ребенка кошмаром 

Passion.ru 29 минут назад
Купание в реке обернулось для ребенка кошмаром
Фото: Passion.ru
Кто бы мог подумать, что безобидное купание в реке обернется для 10-летней жительницы Техаса и ее семьи настоящим кошмаров. Уже несколько недель Лили Мае Авант находится на грани жизни и смерти, пытаясь побороть смертельную инфекцию.
Как сообщает KWTX, местный телеканал штата Техас, во время празднования семьей Авант «Дня труда» на берегу реки Бразос ничто не предвещало беды. Однако уже через неделю Лили Мае почувствовала нестерпимую головную боль, которая сопровождалась высокой температурой.
Изначально родители приняли симптомы дочери за банальную вирусную инфекцию, однако после визита к семейному доктору стало понятно, что ситуация не так проста, как показалось на первый взгляд. Буквально за считанные часы речь девочки стала бессвязной, а вскоре после этого Лили и вовсе впала в бессознательное состояние.
Родители отвезли дочь в ближайшее отделение неотложной помощи, откуда уже на вертолете она была доставлена в детскую больницу города Форт-Уэрт. После забора спинномозговой жидкости выяснилось, что мозг Лили поражен микроорганизмом Наеглерия Фоулери, больше известным как мозговая амеба.
По данным американского центра по контролю и профилактики заболеваний (CDC), амеба — это одноклеточный микроорганизм, обитающий в основном в теплых пресных водоемах, таких как озера и реки. Наеглерия фоулери попадает в организм человека через нос, а оттуда в мозг, где начинает питаться его клетками.
Амеба Наеглерия фоулери была открыта в 1965 году. Только за последние 10 лет в США было зафиксировано 34 случая этой инфекции. За всю же историю существования, от мозговой амебы пострадали 145 человек. При этом только четверым удалось выжить.
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