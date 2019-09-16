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Рак передается по наследству: миф или реальность 

Рамблер 46 минут назад
Рак передается по наследству: миф или реальность
Фото: depositphotos.com
На сегодняшний день рак является одним из самых страшных и вместе с тем самых распространенных заболеваний. Вот почему неудивительно, что во многих семьях есть хотя бы один родственник, который боролся с онкологией. Чаще всего рак возникает случайно, но бывает и так, что люди генетически предрасположены к развитию этого заболевания.
Если верить статье, опубликованной Американской ассоциацией по борьбе с раком, лишь от пяти до десяти процентов всех видов опухолей возникают вследствие генетической мутации. Остальные же 90-95% напрямую связаны с образом жизни и с факторами внешней среды.
Патология репродуктивных органов (рак яичников и молочной железы), а также рак пищеварительной системы — самые распространенные виды опухолей, которые могут передаваться по наследству.
Дабы заранее позаботиться о своем здоровье, необходимо пройти генетическое тестирование для выявления мутаций. Кроме того, следует регулярно проверяться в рамках диспансеризации, а также хотя бы раз в год проходить "чек-ап". Так называется программа ранней диагностики заболеваний, которая включает в себя полный набор анализов и исследований.
Помимо прочего следует помнить о том, что "семейный рак" проявляется довольно рано. Это связано с тем, что мутировавшая клетка находится в организме человека с рождения. Чтобы предотвратить развитие опухоли необходимо вести подвижный образ жизни, придерживаться правильного питания и отказаться от вредных привычек, поскольку алкоголь и табачный дым могут спровоцировать ген к злокачественному перерождению его клеток.
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