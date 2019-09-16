Выяснились симптомы болезни Фриске и Заворотнюк

Доктор-онколог Андрей Пылев рассказал о симптомах глиобластомы — агрессивной опухоли мозга, от которой несколько лет назад погибла Жанна Фриске. Этим же заболеванием, по слухам, страдает Анастасия Заворотнюк, которая находится сейчас в Европейском медицинском центре в Москве в состоянии медицинской комы.
«Если говорить о симптомах, с которыми сталкиваются пациенты с глиобластомой, как и с любым другим очагом поражения головного мозга, то их можно разделить на две группы:это общемозговая симптоматика и очаговая симптоматика»
пояснил врач. Он отметил, что глиобластома на поздних стадиях очень тяжело поддается лечению и прогноз для Заворотнюк "не очень положительный".
Вне зависимости от того, какой участок мозга поражен, все больные ощущают головную боль, приступы головокружения, двигательные нарушения. Происходит снижение зрения и слуха.
Анастасии Заворотнюк стало резко хуже около 10 дней назад. Сейчас в больнице рядом с ней постоянно находятся родители и супруг Петр Чернышев. По неофициальным данным, врачи считают, что надежды на излечение практически не осталось, и единственное, что им доступно — продлить актрисе жизнь на несколько дней. Представители Заворотнюк перестали общаться с прессой и не намерены комментировать слухи о ее состоянии в ближайшее время. Актрису не видели на публике с весны этого года.