Выяснились симптомы болезни Фриске и Заворотнюк

Врач рассказал о симптомах болезни Фриске и Заворотнюк

Доктор-онколог Андрей Пылев рассказал о симптомах глиобластомы — агрессивной опухоли мозга, от которой несколько лет назад погибла Жанна Фриске . Этим же заболеванием, по слухам, страдает Анастасия Заворотнюк , которая находится сейчас в Европейском медицинском центре в Москве в состоянии медицинской комы.

«Если говорить о симптомах, с которыми сталкиваются пациенты с глиобластомой, как и с любым другим очагом поражения головного мозга, то их можно разделить на две группы:это общемозговая симптоматика и очаговая симптоматика»

пояснил врач. Он отметил, что глиобластома на поздних стадиях очень тяжело поддается лечению и прогноз для Заворотнюк "не очень положительный".

Вне зависимости от того, какой участок мозга поражен, все больные ощущают головную боль, приступы головокружения, двигательные нарушения. Происходит снижение зрения и слуха.