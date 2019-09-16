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Онколог рассказал о симптомах болезни Заворотнюк 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Онколог рассказал о симптомах болезни Заворотнюк
Фото: Teleprogramma.pro
Врач-онколог Андрей Пылев заявил, что опухоль головного мозга, которой, по слухам, страдает актриса Анастасия Заворотнюк крайне агрессивна. На поздних сроках данная болезнь не поддается лечению.
Как отметил медик, прогнозы на излечение не очень положительны.
«Если говорить о симптомах, с которыми сталкиваются пациенты с глиобластомой, как и с любым другим очагом поражения головного мозга, то их можно разделить на две группы: это общемозговая симптоматика и очаговая симптоматика»,
— заметил медик.
Как сказал врач, все больные чувствуют головную боль, головокружение, снижение зрения, слуха. У человека происходят двигательные нарушения. Причем не имеет значение, какой участок мозга поражен, сообщает телеканал «Звезда».
Отметим, что Анастасия Заворотнюк, по слухам, находится в Европейском медицинском центре столицы в крайне тяжелом состоянии. Врачи считают, что спасти ее не удастся. Они лишь могут чуть продлить ее жизнь. Звезда находится в коме. Она частично парализована. Около нее все время рядом находится супруг Петр Чернышев и родители. Звезде стало резко плохо около десяти дней назад.
Сейчас многие звезды шоу-бизнеса молятся за здоровье Заворотнюк. К примеру, руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский вспомнил, что общался со звездой полгода назад. Тогда она светилась от счастья. Ничего, как он отмечал, не предвещало такого печального развития событий. Добавим, что актриса Алика Смехова также высказалась о здоровье Заворотнюк. Она прекрасно знает, что сейчас пишут в СМИ. Подруге она пожелала победить страшный недуг, если вся информация о ее здоровье правдива. Между тем представители Заворотнюк перестали общаться с прессой. Они в ближайшее время не намерены комментировать информацию о ее состоянии.
Интересно, что сама Заворотнюк уже полгода не появляется на публике. Ее видели в Армении на открытии ювелирного салона, но это было очень давно -еще весной. Тогда она была очень довольна жизнью. Практически все лето о ней не было ничего известно. Лишь недавно СМИ разузнали, что звезда тяжело больна и пытается победить страшную болезнь.
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Болезни и лекарства , Анастасия Заворотнюк , Алика Смехова , Борис Грачевский , Петр Чернышев , ТК "Звезда"
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