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Почему болит «мертвый» зуб 

Рамблер 2 часа назад
Почему болит «мертвый» зуб
Фото: depositphotos.com
Зуб с удаленными когда-то нервами принято называть мертвым. Однако и такие зубы могут иногда болеть. Разбираемся, почему это происходит и что нужно делать.
Мнение, что в зубе без нервов просто нечему болеть, является не более чем мифом. Боль может вернуться в любой момент — спустя несколько дней или даже лет. Происходит это в результате воспаления, на которое и реагируют окружающие зуб ткани.
Одна из распространенных причин — некачественное лечение каналов. Если каналы были не до конца прочищены и запломбированы, через некоторое время боль может вернуться. В этом случае, нужно будет заново открыть и пролечить каналы, а затем понаблюдать за их состоянием, прежде чем закрыть постоянной пломбой.
Вторая причина — проникновение вредных бактерий к верхушке корня, там может образоваться киста или гранулема, иногда они проходят самостоятельно, но в этом случае человек не чувствует боли. Если болевые ощущения усиливаются, например, на зуб больно накусывать, есть чувство распирания в зубе и десне, нужно немедленно обратиться к врачу.
Также "мертвый" зуб может разболеться из-за воспаления десен. Такое происходит у людей, страдающих пародонтитом. Бактерии проникают в ткани зуба и челюсти через десневые карманы. Усугубляется ситуация, если есть зубной камень.
В любом случае, при возникновении боли следует немедленно обратиться к врачу за помощью. Развитие воспаления может быть стремительным — от относительно безобидного флюса до коварной флегмоны, когда гной разливается по всем тканям лица. В этом случае любая задержка может обернуться сепсисом и летальным исходом.
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