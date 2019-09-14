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Врач объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк 

Газета.Ru 4 часа назад
Врач объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
Фото: Газета.Ru
Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н. В. Склифосовского, нейрохирург Вячеслав Рак объяснил на фоне слухов о раке мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк, в чем заключается сложность подобного состояния, сообщает сайт kp.ru.
Ранее продюсер Андрей РАзин рассказал, что Заворотнюк находится в коме, к ней не пускают никого, кроме мужа.
По словам Рака, основная сложность глиобластомы состоит в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга. При этом если опухоль развилась до того, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет. Поэтому врачи редко используют оперативное вмешательство.
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Болезни и лекарства , Анастасия Заворотнюк , Андрей Разин , Вячеслав Рак
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