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Почему желтеют ногти 

Рамблер 5 часов назад
Подологи уверены: цвет ногтевой пластины отражает не только состояние здоровья ногтей, но и всего организма, в целом. Что конкретно может спровоцировать желтизну?
Серьезные заболевания
Если желтый цвет сопровождается рядом других изменений (рассыхание ногтя, шелушение, утолщение), обязательно обратитесь к специалисту. Желтизна в данном случае — одно из проявлений заболевания. Такое возможно при проблемах с печенью, легкими, бронхите, псориазе, варикозном расширении вен и даже опухоли: точный диагноз поставит только врач.
Курение
Доказано: окрашивает верхние слои ногтевой пластины, поэтому у курящего человека они могут стать желтыми. При отказе от вредной привычки цвет в течение непродолжительного времени должен нормализоваться.
Деформация стопы
Очень часто деформация стопы и давление на ноготь влияют на изменение цвета. Обратитесь к ортопеду — он поможет подобрать специальные стельки, чтобы разгрузить стопу.
Лак для ногтей
Если лак хранится долгое время, то он может влиять на ногтевую пластину. Обязательно наносите любое покрытие поверх базы: она становится своего рода «защитой» и не позволяет пигменту попасть в ногтевую пластину.
Прием антибиотиков
Некоторые препараты влияют на цвет ногтей, но это временно. После окончания курса приема он возвращается к привычному.
Старение
Очень часто ногти становятся желтыми в пожилом возрасте. Здесь влияет ряд причин. Во-первых, чем старше человек, тем больше лекарств он принимает, а они, в свою очередь, могут оказывать влияние на изменение цвета ногтей. Во-вторых, деформация стопы — частая проблема пожилых. Также существует диагноз «старческий ноготь», и в этом случае грамотное лечение подберет только специалист-подолог.
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Болезни и лекарства , Видео
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