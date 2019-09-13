Заболевания, которые развиваются без симптомов

Большинство опасных болезней развиваются без симптомов. Поэтому важно знать о них, чтобы определить на ранней стадии.

Диабет

На ранней стадии уровень сахара по-прежнему может быть нормальным. Специалисты предупреждают, что заболевание уже может быть, а признаки его останутся незаметны. Большинство признаков вписываются в естественное состояние человека: сухость во рту, нечеткое зрение и частое мочеиспускание. Чтобы определить заболевание, обратите внимание на кожу в области шеи. Часто во время диабета она приобретает цвет загорелой.

Рак легких

Одно из самых опасных заболеваний может не проявлять себя до появления метастаз. И оно возникает даже у тех, кто никогда даже не держал в руке сигарету. Если вы часто чувствуете хрипы, боли в груди, нехватку дыхания и постоянную одышку необходимо посетить врача.

Глаукома

Эта болезнь может привести к слепоте, но часто развивается незаметно для человека. Для того, чтобы вовремя обратить внимание на болезнь, нужно сначала понять, насколько вы находитесь в группе риска. Как правило, это люди старше 45 лет. Остальные факторы зависят от хронических болезней и наследственности, их подскажет врач. Для этого необходимо проходить обследование каждые полгода.

Гипертония

Даже при хорошем самочувствии нужно изредка измерять уровень давления и следить за ним. Так, человек может не знать о наличии этого заболевания у себя, а последствия могут быть очень опасны. Например, если не следить за уровнем давления, может случится инфаркт или инсульт, а также есть риск развития заболевания почек.