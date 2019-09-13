Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Заболевания, которые развиваются без симптомов 

Рамблер 2 часа назад
Большинство опасных болезней развиваются без симптомов. Поэтому важно знать о них, чтобы определить на ранней стадии.

Диабет

На ранней стадии уровень сахара по-прежнему может быть нормальным. Специалисты предупреждают, что заболевание уже может быть, а признаки его останутся незаметны. Большинство признаков вписываются в естественное состояние человека: сухость во рту, нечеткое зрение и частое мочеиспускание. Чтобы определить заболевание, обратите внимание на кожу в области шеи. Часто во время диабета она приобретает цвет загорелой.

Рак легких

Одно из самых опасных заболеваний может не проявлять себя до появления метастаз. И оно возникает даже у тех, кто никогда даже не держал в руке сигарету. Если вы часто чувствуете хрипы, боли в груди, нехватку дыхания и постоянную одышку необходимо посетить врача.

Глаукома

Эта болезнь может привести к слепоте, но часто развивается незаметно для человека. Для того, чтобы вовремя обратить внимание на болезнь, нужно сначала понять, насколько вы находитесь в группе риска. Как правило, это люди старше 45 лет. Остальные факторы зависят от хронических болезней и наследственности, их подскажет врач. Для этого необходимо проходить обследование каждые полгода.

Гипертония

Даже при хорошем самочувствии нужно изредка измерять уровень давления и следить за ним. Так, человек может не знать о наличии этого заболевания у себя, а последствия могут быть очень опасны. Например, если не следить за уровнем давления, может случится инфаркт или инсульт, а также есть риск развития заболевания почек.
Комментарии
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Заворотнюк последняя стадия опухоли мозга
У Заворотнюк последняя стадия опухоли мозга43
Назван способ стать хорошим врачом
Назван способ стать хорошим врачом
Российские врачи пришили ребенку отрубленную руку
Российские врачи пришили ребенку отрубленную руку2
Как правильно промывать нос
Как правильно промывать нос1
Врачи назвали продукты, спасающие от рака
Врачи назвали продукты, спасающие от рака
Видео
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Малышева высказалась о поедании трупов
03:17
Малышева высказалась о поедании трупов
Болезни и лекарства Другое
У россиян появится новая вакцина от гриппа
00:51
У россиян появится новая вакцина от гриппа
Болезни и лекарства
От электронных сигарет начали умирать
00:55
От электронных сигарет начали умирать
ЗОЖ Новости
О чем предупреждает мужчин импотенция
06:06
О чем предупреждает мужчин импотенция
Новости Болезни и лекарства
Вместо больничного листа будут посылать смс
03:22
Вместо больничного листа будут посылать смс
Новости
Дефицит лекарств в России не за горами
03:27
Дефицит лекарств в России не за горами
Новости Болезни и лекарства
Названы смертельно опасные бытовые предметы
04:04
Названы смертельно опасные бытовые предметы
ЗОЖ
Как предотвратить изжогу
04:34
Как предотвратить изжогу
ЗОЖ
Почему онкологический центр покидают врачи
02:48
Почему онкологический центр покидают врачи
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение