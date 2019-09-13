Медики отказались оперировать «руки-базуки»

Врачи отказались отрезать воспаленные мышцы Кирилла Терешина , прославившегося благодаря "рукам-базукам".

Александр, менеджер Терешина, заявил, что "никто не берется" за эту операцию, потому что провести ее технически очень сложно. Кроме того, необходимо сдать анализы, а на это уйдет не один день.

Напомним, в конце 2018-го Терешин оказался в больнице после съемок в клипе Султана Урагана. Скорая помощь забрала мужчину, когда у "рук-базук" поднялась температура, однако заключение их было неутешительным.

Дело в том, что в руках россиянина находится смесь масел собственного приготовления, — на синтол у Терешина не было денег. "Выкачать" раствор из организма практически невозможно, но, оставаясь в теле, он рано или поздно приведет к смерти.