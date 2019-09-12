Девушка потеряла память и застряла в одном дне

Жительница американского города Монмут, штат Иллинойс, получила травму мозга и лишилась долговременной памяти. Об этом сообщает телеканал WQAD.

11 июля школьницу Райли Хорнер (Riley Horner) случайно ударили по голове на танцевальном состязании. Из-за полученной травмы у 16-летней девушки начались проблемы с памятью. Теперь она не может удержать воспоминания более двух часов. Она ежедневно просыпается с уверенностью, что на календаре все тот же день.

Родители неоднократно показывали дочь докторам. В больнице Хорнер делали компьютерную томографию и МРТ, однако не выявили в ее мозге отклонений.

«Они не могут найти травм, — утверждает ее мать Сара. — У нее нет ни опухоли, ни мозгового кровотечения».

Хорнер приходится вести подробные записи, чтобы не упускать важные моменты. Каждые два часа она ставит на телефоне будильник и восполняет пробелы в памяти. «В моей спальне на двери висит календарь, — говорит американка. — Я вижу, что уже сентябрь, и недоумеваю. Но людям этого не понять. Для них моя жизнь похожа на сюжет из фильма».

Сара призналась, что недавно умер ее родной брат. «Она об этом и не подозревает, — отметила мать. — Мы говорим ей об этом каждый день, но в этом нет смысла». Родные Хорнер опасаются за будущее девушки. Врачи предупредили, что ее проблемы с памятью могут остаться навсегда.