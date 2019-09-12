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Почему немеют пальцы 

Рамблер 54 минуты назад
Почему немеют пальцы
Фото: depositphotos.com
Онемение пальцев само по себе не считается болезнью, однако оно может стать симптомом, указывающим на серьезные заболевания.

Остеохондроз

Это заболевание сложно диагностировать, но онемение пальцев рук может говорить о нарушении механики движения шейного отдела позвоночника. Чтобы устранить этот симптом и улучшить качество жизни, стоит регулярно делать расслабляющий массаж и гимнастику.

Грыжа

Еще одно серьезное заболевание, на которое может указывать онемение пальцев. Иногда такой эффект может давать межпозвоночная грыжа.

Сердечные заболевания

Онемение в пальцах рук может возникнуть непосредственно перед приближающимся инфарктом или быть симптомом других сердечно-сосудистых заболеваний. В любом случае нужна консультация кардиолога.

Диабет

Это заболевание сопровождается нарушением кровообращения, в первую очередь страдают мелкие сосуды конечностей, в результате пальцы могут неметь. Чтобы исключить диабет, стоит проверить сдать биохимический анализ крови и проверить уровень глюкозы в крови.

Дефицит витаминов

Пальцы могут неметь из-за недостатка витаминов группы В и в первую очередь витамина В12. Добавьте в рацион больше белковых продуктов и злаков.
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